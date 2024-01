GORI KIJEV, KLIČKO OBJAVIO DA JE U TOKU VELIKI RUSKI NAPAD: Sirene zavijaju u CELOJ UKRAJINI (VIDEO)

Vitalij Kličko, gradonačelnik Kijeva, objavio je da su se jutros eksplozije čule u ukrajinskoj prestonicu usled još jednog masovnog ruskog napada na susednu zemlju.

Kijev indipendent prenosi da je ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo izdalo vazdušnu uzbunu za sve oblasti Ukrajine.

- Neka postrojenja i stambene zgrade u više okruga prestonice je bez struje - objavio je Kličko.

Gradska vojna uprava objavila je na Telegramu da su ostaci ruske rakete pali na višespratnu stambenu zgradu u okrugu Pečerski.

U okrugu Oblonski delovi rakete pali su na prostor na kojem se nalazi skladište, a u okrugu Holosivski na područje gradskog parka.

At one of the impact sites in Kyiv, where Ukrainian firefighters are battling to bring a fire at a ruptured gas main under control. pic.twitter.com/yi9uuZCWXg — Jimmy Rushton (@JimmySecUK) 02. јануар 2024.

- U okrugu Podilski navodno su pogođeni infrastrukturni objekti i gasovod - naveo je Kličko.

On je objavio da su tamo upućene spasilačke ekipe.

A Russian Missile reportedly Struck a Tesla Dealership and nearby Gas Station in the Ukrainian Capital of Kyiv this morning causing a Massive Fire. pic.twitter.com/7NuxpeiLQq — OSINTdefender (@sentdefender) 02. јануар 2024.

Ukrajinski sajt navodi da za sada nema prijavljenih ljudskih žrtava.

A Russian Kh-101 Air-Launched Cruise Missile spotted at Low Altitude over the Ukrainian Capital of Kyiv this morning during the ongoing Missile Attack. pic.twitter.com/E6r6ncrYiO — OSINTdefender (@sentdefender) 02. јануар 2024.

Navodi se da je Oleh Sinjehubov, guverner Harkovske oblasti, saopštio da je i Harkov izložen ruskom napadu i poručio stanovništvu da odmah ode u skloništa.

