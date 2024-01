Zemljotresi slične jačine u Turskoj ubili 60.000 ljudi, a u Japanu 48: Ovako Japanci prave zgrade koje se ne ruše - imaju jedno SVETO PRAVILO

Najmanje 48 ljudi poginulo je u zemljotresu jačine 7,6 stepeni po Rihteru koji je pogodio Japan, a spasilačke ekipe danas pokušavaju da stignu do izolovanih oblasti u kojima su zgrade srušene, putevi uništeni i prekinut dovod struje za desetine hiljada domova.

Hiljade vojnika, vatrogasaca i policajaca iz cele zemlje upućeni su u najteže pogođeno područje na poluostrvu Noto u prefekturi Išikava.

Zbog uništenih puteva je helikopterskim izviđanjima otkriveno razaranje na zgradama i infrastrukturi. U blizini epicentra zemljotresa, uništeno je oko 1.000 kuća. Iako je šteta u Japanu velika, nije ni blizu one koji je zemljotres slične jačine izazvao u Turskoj prošle godine.

U seriji zemljotresa koja je u februaru 2023. pogodila Tursku i Siriju, od kojih je najjači bio magnitude 7,8, poginulo je skoro 60.000 ljudi. Čitav pogranični region je bio razoren, a kuće i zgrade su padale kao kule od karata.

Mnogi su tada pokušavali da shvate zašto je ova prirodna katastrofa – za koju se Turska navodno pripremala više od 20 godina – nanela toliku štetu infrastrukturi.

Da li je to zato što dva zemljotresa, prvi magnitude 7,8 i drugi magnitude 7,6 Rihterove skale, jednostavno bila previše moćna da bi većina zgrada mogla da izdrži? Ili je razlog što objekti nisu građeni po savremenim građevinskim standardima? Da li je bilo nemara vlasti?

