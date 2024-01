KO JE LIKVIDIRANI VOĐA HAMASA: Komandovao specijalnom brigadom, hapšen zbog otmica i ubistava

Viši zvaničnik Hamasa, Saleh Al-Arouri, ubijen je u eksploziji u Bejrutu.

U glavnom gradu Libana, Bejrutu, odjeknula je eksplozija blizu prodavnice slatkiša u kojoj su stradale četiri osobe, a libanski mediji javljaju da je ubijen vođa brigade "El Kasam", Saleh Al-Arouri.

Libanski mediji dodaju da je napad izveo izraelski dron.

Ko je ubijeni lider Hamasa, Saleh Al-Arouri?

Al-Arouri je rođen 19. septembra 1966. godine, jedan je od viših zvaničnika Hamasa i lider brigade "El Kasam". Živeo je u Libanu iako je komandovao jedinicama Hamasa, a Sjedinjene Američke Države su ga stavile na listu najpoznatijih terorista 2015. godine.

BREAKING: Israel uses a drone to wipe out senior Hamas leader Saleh al-Arouri and a number of aides as they were meeting with Hezbollah officials in Beirut, Lebanon. Hamas can’t run, they can’t hide. Israel has promised to strike them wherever they are pic.twitter.com/ZiWUqF7cN2

Opisan je kao "harizmatični vođa sa odličnim kontaktima", od 2023. godine je bio zamenik predsednika Hamasovog političkog biroa. Sjedinjene Države su ga opisale kao visoko pozicioniranog zvaničnika Hamasa koji je počeo da se dokazuje početkom 90-ih godina kao student na Hebron Univerzitetu.

Just a reminder that Saleh Al-Arouri besides being the number 2 in Hamas, was the one who planned almost 10 years ago the kidnapping and killing of the 3 Israeli teenagers that led to Operation Protective Edge in Gaza. Today not much is left of him pic.twitter.com/k0xaCk3CTy