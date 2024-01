JEZIVA ISPOVEST PUTNIKA AVIONA KOJI SE ZAPALIO U JAPANU: Bilo je kao u PAKLU! Tragedija odnela pet života (VIDEO)

Petoro članova posade Obalske straže poginulo je u sudaru putničkog aviona "Japan erlajns-a" i letelice Obalske straže, nakon čega je avion izgoreo na pisti aerodroma Haneda u Tokiju.

Kako se vidi na snimcima koji su deljeni na društvenim mrežama, nakon što je došlo do aviona koji je jurio pistom, dok se iza njega vukao ogroman plamen, 379 putnika je uspelo da se evakuiše za samo 90 sekundi. Sa druge strane, ljudi su uspaničeno bežali od buktinje, dok su stručnjaci ocenili da je upravo brza evakuacija i nova, poboljšana tehnologija odigrala važnu ulogu u njihovom preživljavanju.

Ipak, i pored sreće koja je pratila putnike, prvo je usledio šok, zatim su usledila vrućina i dim, nakon čega se napokon aktivirao instinkt preživljavanja. Iako su svi putnici sa putničkog aviona evakuisano, oni u drugoj letelici, manjem avionu obalske straže koji je trebalo da isporuči pomoć žrtvama zemljotresa, nisu bili te sreće. Pet je poginulo, a pilot je teško povređen.

Istražitelji sastavljaju šta se dogodilo u 17.47 po lokalnom vremenu na aerodromu Haneda i zašto su dva aviona mogla biti na pisti u isto vreme. Za sada, video snimci i izjave putnika daju sliku nekoliko minuta terora, a zatim neverice u ono što su preživeli.

- Cela kabina je bila ispunjena dimom za nekoliko minuta. Dim u kabini je pekao kao pakao. Bacili smo se na pod. Tada su se otvorila vrata za hitne slučajeve i mi smo se bacili na njih. Nismo imali pojma kuda idemo pa smo samo istrčali napolje. Bio je haos - izjavio je Šveđanin Anton Deibe (17), koji je bio putnik na zapaljenom avionu.

On, njegovi roditelji i njegova sestra uspeli su da pobegnu iz olupine nepovređeni.

"Video sam iskru ispod prozora"

Satoši Jamake, 59-godišnji putnik, rekao je da je osetio da se avion "nagnuo u stranu i osetio veliku neravninu" u prvom sudaru

Drugi neimenovani putnik je opisao "udarac, kao da se letelica sudarila sa nečim prilikom sletanja. Video sam iskru ispred prozora, a kabina je bila ispunjena dimom".

Treći je izvestio "Kjoto njuz" da je osetio "udarac, kao da smo udarili u nešto i trznuo se naviše u trenutku kada smo sleteli".

Isečci užasa uhvaćeni telefonima

Neki putnici su snimili crveni sjaj motora koji je još uvek vario dok se avion zaustavljao. Drugi je snimio iznutra dim koji je brzo ispunio prostor i zaklonio objektiv kamere dok su putnici vikali, a kabinsko osoblje pokušavalo da preduzme svoje sledeće poteze.

Jedna putnica je rekla da je u avionu bio mrak jer se vatra pojačala nakon sletanja.

- U avionu je postajalo vruće i mislila sam, da budem iskrena, neću preživeti - rekla je ona japanskoj televiziji "NHK".

Snimljen trenutak evakuacije

Prema rečima drugog putnika, plan bekstva je bio otežan jer su korišćena samo jedna vrata.

- U saopštenju se navodi da se vrata pozadi i po sredini ne mogu otvoriti. Tako da su se svi iskrcali s prednje strane - rekao je on.

Slike i video prikazuju trenutak kada su ljudi počeli da skaču niz tobogane na naduvavanje aviona — neki se prevrću u pokušaju da pobegnu iz sada zapaljene kabine i beže na veću bezbednost.

"Knjiški primer evakuacije, jedna stvar je išla na ruku"

Čini se da niko ne drži svoj glomazni ručni prtljag — glavni faktor u tome koliko brzo kabina može da se raščisti.

Aleks Mačeras, analitičar za vazduhoplovstvo, rekao je za "Bi-Bi-Si" da je posada "bila u stanju da započne knjiški primer evakuacije" u ključnih prvih nekoliko minuta nakon udara.

Vatra je bila "izolovana u jednoj oblasti" Erbasa A350 u prvih 90 sekundi, što im je omogućilo kratak prozor da izvuku sve. Rekao je da je posada jasno mogla da shvati koja su vrata udaljena od plamena, zbog čega slike pokazuju da nisu svi izlazi bili otvoreni kako bi ljudi mogli da pobegnu.

