TRI VELIKA IZAZOVA SU PRED NAMA? Sumorna prognoza čuvenog istoričara za 2024. - POSLEDICE SU OPASNE

Najal Ferguson, jedan od najpoznatijih istoričara današnjice, izneo je neke pesimistične prognoze o tome šta bi moglo da nas čeka ove 2024. godine.

Delove njegovog članka je objavio Blumberg, a potom je i sam Ferguson podelio na svom profilu na društvenoj mreži X (nekadašnji Tviter). Njegov kratak tekst sa društvene mreže možete pročitati ispod:

Pišući 2003. godine, u principu nisam bio protiv "paks amerikane" (u doslovnom prevodu "Američki mir", termin koji označava period globalnog mira postignutog američkom dominacijom u svetu, prim. nov.), koji je nasledio "paks britaniku" iz 19. i ranog 20. veka. Zauzeo sam (i još držim) sada jeretičku poziciju da je većina istorije - istorija carstava; da nijedna imperija nije bez svojih nepravdi i surovosti; ali da su imperije engleskog govornog područja bile, u neto terminima, poželjnije za svet od verodostojnih alternativa, i tada i sada.

Međutim, bio sam skeptičan u vezi sa neokonzervativnim projektom da se "Veliki Bliski istok" preuredi pod okriljem "Globalnog rata protiv terorizma" u znak odmazde za 11. septembar. Posebno sam sumnjao da će Sjedinjene Države biti u stanju da ostvare svoje ciljeve transformacije vlada Avganistana i Iraka u svoje saveznike — ili barem satelite. Da li su britanski imperijalisti uspeli da ukrote divlje zemlje severno od Hajberskog prolaza — a još manje drevnu Mesopotamiju?

Tri američka problema

Razlozi za moj skepticizam su bili ono što sam nazvao "tri deficita" američkog čudnog carstva koje se nije usuđivalo da izgovori sopstveno ime.

Prvi je bio ekonomski deficit... Drugi je bio deficit radne snage... Konačno, i najvažnije, bio je deficit pažnje. Sve što se dogodilo od 2003. godine potvrdilo je da tri deficita ostaju snažno ograničenje za prikazivanje američke moći u inostranstvu.

U Ukrajini se već dugo priča o tome da će, ako Donald Tramp bude izabran za predsednika SAD u novembru, njihova zemlja biti u nevolji. Ispostavilo se da je njihova zemlja već u nevolji, 11 meseci pre američkih izbora.

Američki gubitak interesovanja je skoro odmah praćen ukrajinskom nestašicom materijala. Kijev jedva da ima dovoljno dalekometnog naoružanja, artiljerijske municije i sistema protivvazdušne odbrane da se nosi sa brutalnom ruskom vazdušnom ofanzivom koja je sada u toku.

