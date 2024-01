ZAPALILA KUĆU SVOG BRATA IZ LJUBOMORE! Otkriveni jezivi detalji zločina u Rumuniji

Policija u Rumuniji istražuje slučaj podmetanja požara u jednoj kući u Jašiju, a veruje se da je za to odgovorna sestra vlasnika.

Kuća je izgorela 28. decembra, u trenutku dok je unutra bila porodica sa šestoro dece, a sumnja se da je vatru podmetnula sestra vlasnika iz ljubomore prema svojoj maloletnoj bratanici.

Mediji pišu da je u pitanju osoba koja je ranije lečena na psihijatriji, a koja je puštena iz bolnice na zahtev majke. Navodno je poslednjih nedelja optuživala bratanicu (12) da joj "otima poglede svih muškaraca", te pričala kako je "mala lepša od nje", zbog čega je, kako se veruje, želela da zapali dete.

"Moju zaovu su nedavno pustili iz psihijatrijske bolnice i to na zahtev njene majke, a moje svekrve. One žive u kući do naše. Nije prvi put da nam je pretila. Moj suprug ju je više puta smirivao, ali ovog puta ništa nismo slutili. Ranije je znala da bude kod nekih muškaraca sa kojima bi bila u vezi, ali ovog puta je bila kod majke. Bila je ljubomorna na našu ćerku, koja ima samo 12 godina. Pričala je kako joj otima muškarce jer je mlada i lepa. Sve vam je jasno", ispričala je majka devojčica, koja se našla na meti svoje tetke.

Kobnog dana oko 15 časova majka devojčice je prostirala veš, kada je odjednom osetila miris dima. Kaže da ni dan danas ne zna kako je ova podmetnula požar.

"Bila sam u panici da decu izvedem iz kuće, samo to", ispričala je žena koja je ostala sa šestoro dece i suprugom na ulici.

"Od kuće je ostao samo pepeo. Trenutno smo kod komšija smešteni. Ne možemo ništa. Molimo dobre ljude da nam daju kesu cementa, cigle, bilo šta, samo da opet krov nad glavom imamo", priča žena u suzama.

Iako su vatrogasci brzo stigli na lice mesta, dom osmočlane porodice nisu uspeli da spasu, zbog čega je u gradu pokrenuta humanitarna akcija, kako bi se porodici obezbedilo ono najosnovnije.

"Deca više nemaju ni odeću. Hvala svima koji pomažu i donose stvari. Kad prođu praznici deca će opet u školu, ali nemaju više ni rančeve, ni knjige ni sveske, ma ni olovku. Vatra je sve progutala", priča majka.

Ističe da su deca starosti od 2 do 12 godina.

"Naša kuća možda nije bila najlepša, ali bila je naša i bili smo mirni tamo... A sada...", kaže neutešna žena.

Nije poznato da li je privedena žena koja se sumnjiči da je podmetnula požar.

Autor: