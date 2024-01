VIŠE OD 50 MRTVIH U EKSPLOZIJAMA U BLIZINI GROBA GENERALA SULEJMANIJA: Jezive scene, tela leže na sve strane, neviđen užas (VIDEO)

Više od 50 ljudi poginulo je u dve eksplozije koje su odjeknule u iranskom gradu Kermanu blizu mesta gde je sahranjen moćni iranski general Kasim Sulejmani.

Lokalni mediji prenose da ima više od 70 povređenih.

Iranska agencija IRNA navodi da je prva eksplozija odjeknula blizu groblja, a druga nekoliko minuta kasnije na putu ka groblju Golzar.

Lokalne vlasti nazvale su eksplozije terorističkim napadom.

🔞| Graphics | Two explosions shook the city of #Kerman in #Iran causing until now 30 deaths. This happened while the people were attending a Qassem Soleimani commemoration ceremony.



#کرمان pic.twitter.com/6ahgcRRTet — OSINT-Jihadi Monitor (@JihadiInt) 03. јануар 2024.

- Čula se ogromna eksplozija u blizini džamije Saheb al-Zaman u kojoj je pokopan poznati šef spoljnih operacija Revolucionarne garde u Kermanu na jugu Irana. Druga eksplozija se čula u blizini džamije - navodi lokalna televizija.

Dve bombe, koje su izazvale eksploziju u blizini groblja gde se održavala povorka žalosti povodom godišnjice smrti iranskog generala, nalazile su se u vrećama i detonirane su daljinski, prenosi iranska državna agencija Tasnim.

*Urgente.Iran .Se habla acerca de 30 muertos por dos explosiones sucedidas el día que se conmemoran 4 años de la eliminación del gral Suleimani a manos de EE.UU.* pic.twitter.com/ZaTGeddZRn — IsraelVive (@IsraelVive41328) 03. јануар 2024.

Napad se dogodio tokom memorijalne šetnje na godišnjicu ubistva iranskog generala.

Sulejmani je ubijen u noći 3. januara 2020. godine u Bagdadu.

SAD su izvele operaciju kako bi eliminisale komandanta specijalnih snaga Iranske revolucionarne garde Kasima Sulejmanija i zamenika šefa iračke šiitske milicije Abu Mahdija al-Muhandisa koje je Vašington smatrao odgovornim za napad na američku ambasadu u Bagdadu 31. decembra 2019. godine.

