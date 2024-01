KADIROV TRAŽI KRVNU OSVETU: Ispalite tri metka u vazduh, četvrti u čelo

Čečenski lider Ramzan Kadirov pozvao je svoje bezbednosne snage da kazne rođake onih koji su počinili zločine.

Kadirov, bliski saveznik ruskog predsednika Vladimira Putina, dao je ova uputstva tokom sastanka sa komandantima i šefovima jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Čečenske Republike i Nacionalne garde.

"Ako neko naruši javnu bezbednost, službeno lice ili turista, pa čak i ako ne pronađemo počinioca, nećemo nastaviti da ga tražimo, ali ćemo sigurno pronaći njegove rođake“, rekao je Kadirov na sastanku koji je navodno održanoj 30. decembra.

Kadirov vlada pretežno muslimanskom republikom Čečenijom, koja se nalazi na jugu Rusije, od 2007. godine. Međunarodne grupe ga optužuju da je odgovoran za brojna kršenja ljudskih prava, uključujući otmice, mučenje i vansudska ubistva.

"Pravo na krvnu osvetu"

Sastanak je bio fokusiran na to kako vlasti mogu da obezbede javnu bezbednost tokom praznika. "Kao što je od pamtiveka bio običaj, ako je neko od rođaka uradio nešto loše, a zločinac ne bude pronađen, biće ubijen njihov brat, njihov otac“, rekao je čečenski lider, prenosi nekoliko lokalnih medija.

"Tako će naša krvna osveta biti vrlo brzo plaćena. U suprotnom, čovek nekoga ubije i živi nekažnjeno, a njegovi rođaci počnu da ga se odriču", dodao je Kadirov.

