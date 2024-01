Izvor: Novosti, Foto: Printscreen YouTube/ The Circus on SHOWTIME | |

'RAZUMEM DA SIKORSKI NEMA IZUZETNE IDEJE, SAMO AMERIČKE...' Zaharova upozorava: Rakete koje biste dali Kijevu mogle bi stići i do Poljske

Ministar spoljnih poslova Poljske Radoslav Sikorski pozvao je zapadne saveznike da Kijevu daju rakete dugog dometa i pojačaju sankcije protiv Rusije, a ja imam jedno pitanje za njega, napisala je na Telegramu portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova.

Zaharova je zatim upozoravajuće upitala:

- Ove rakete imaju mogućnost da dolete do granica Poljske? Bilo im je malo ono što je već doletelo sa teritorije Ukrajine?

Novogodišnje želje moraju da se ostvare - dodala je dalje i tako odgovorila na jednu od poslednjih objava pomenutog poljskog ministra na mreži "Iks".

On je, podsetimo, danas pozvao na to da se Kijevu obezbede rakete dugog dometa kako bi se gađali ruski komandni centri i raketni silosi na teritoriji Ruske Federacije.

- Razumem da Sikorski nema izuzetne ideje, samo američke. Ali nisam znala da to ide do te mere da su spremni da idu protiv sopstvene zemlje. Mada, veliko je pitanje koju zemlju on smatra svojom - zaključila je Zaharova.

