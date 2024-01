JEZIVI SNIMCI SA MESTA EKSPLOZIJE U IRANU! Tela raskomadana na ulici, automobili uništeni, ljude iznose na nosilima (FOTO+VIDEO)

Najmanje 73 osobe su poginule u dve eksplozije u blizini grobnice iranskog generala Kasema Sulejmanija na četvrtu godišnjicu njegovog ubistva od strane SAD, saopštili su iranski državni mediji.

Državni emiter Irib istakao je da je još 171 osoba ranjena kada su eksplozije pogodile procesiju u blizini džamije Saheb al-Zaman u gradu Kermanu na jugu zemlje.

Zamenik guvernera Kermana naveo je da je reč o "terorističkom napadu".

Na društvenim mrežama su se pojavili i prvi snimci i fotografije sa lica mesta nesreće.

Dosta ljudi je povređeno, a žrtve iznose na nosilima.

Raskomadana tela leže na ulicama.

Automobili su razoreni.

