'BEBI JE DAVAO PIŠTOLJ U RUKE' Nasilniku iz Doboja 10 meseci zatvora, supruzi pretio sekirom, gušio je i rukom udario u glavu

Dobojlija S.Đ. osuđen je na 10 meseci zatvora zbog porodičnog nasilja tokom kojeg je vanbračnoj supruzi prvo pretio sekirom, a zatim je uhvatio za vrat i rukom udario u glavu.

Nasilnik je kako se navodi u presudi, kritičnog dana u hodniku ispred svog stana, vanbračnoj supruzi sa kojom ima maloletno dete, pretio sekirom, a zatim je sekirom zamahnuo prema nesrećnoj ženi, piše Srpskainfo.

Optuženi je ubrzo odbacio sekiru, pa je nesrećnu ženu uhvatio za vrat i udario je u glavu, a od siline udarca, oštećena je udarila u zid. Usled udarca žena je zadobila povrede.

– Dakle, bezobzirnim ponašanjem ugrozio je telesni integritet člana svoje porodice, a prilikom preduzimanja bezobzirnog ponašanja koristio je oruđe pogodno da telo teško povredi, čime je učinio krivično delo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici – navodi se u presudi dobojskog Osnovnog suda.

Svedočenje vanbračne supruge tokom postupka sud je u celosti prihvatio kao istinit.

Oštećena je prilikom saslušanja na glavnom pretresu između ostalog, ispričala da je sa optuženim bila u vanbračnoj zajednici 4 godine, da su stanovali u iznajmljenom stanu, kada je došlo do prekida vanbračne zajednice, te da je u tom periodu bila u sedmom mesecu trudnoće.

Odgovarajući na pitanja tužioca, oštećena je navela da je optuženi u kritičnom periodu bio ovisnik o drogama i da je zbog nemaštine došlo do napada na nju dok je bila u drugom stanju, zbog čega je i napustila vanbračnu zajednicu, te da joj je optuženi tokom svađe udario šamar.

Nakon napuštanja vanbračne zajednice bila je u kontaktu sa optuženim, ali nisu bili zajedno, a nakon što se porodila došlo je do pomirenja i to je trajalo do aprila 2019. godine kada je optuženi uhapšen i kada je boravio na psihijatriji.

Nakon izlaska sa psihijatrije, optuženi je par dana boravio kod oštećene sve do maja 2019. godine kada je otišao i tada se završio svaki kontakt sa optuženim.

Oštećena je navela da optuženi nikada nije priznao svoje dete, a da se ona pokušavala sa optuženim dogovoriti oko viđanja deteta, te da je optuženi jednom tražio da oštećena dovede dečaka, kada je dečak imao već godinu dana. Majka je sudu ispričala da je dovela dečaka kod optuženog u stan, a da je on dečaku tada dao pravi pištolj.

Navela je i da je prilikom razgovora sa svojim advokatom rekla da ne želi da optuženi prizna svoje dete kako ne bi imala problema, ali bi volela da njegovo dete zna ko mu je otac i da ima nešto od njega, a da joj je advokat savetovao da razgovara sa optuženim kako ne bi morali ići u sudski postupak.

Upravo je ovaj razgovor bio povod za drugi napad zbog kojeg je optuženi osuđen na 10 meseci zatvora.

Naime, prema navodima iz presude, majka deteta je kritičnog dana pokucala na vrata stana optuženog kada je on napao, prvo zamahnuvši sekirom, a zatim je udario rukom. Tragediju je sprečila majka optuženog koja mu se takođe kritičnog dana suprotstavila da vanbračnu suprugu ne povredi teže.

- Optuženi je otvorio vrata držeći sekiru u desnoj ruci, a potom me rukom uhvatio za vrat, gurnuo uz zid, pustio rukom vrat i udario tom rukom, dok je u drugoj ruci držao sve vreme sekiru. Njegova majka sprečila ga je u nameri da me udari - izjavila je u sudu oštećena.

