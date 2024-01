Žena (62) tražila da iz tela njenog mrtvog muža izvade spermu: Umrlo nam je dvoje dece, hteli smo još jedno

Jedna 62-godišnja žena iz Perta izborila je pravo da „vadi” spermu iz tela svog preminulog muža, ali neće moći ništa da uradi sa spermom jer je posthumna oplodnja zabranjena u Zapadnoj Australiji.

Žena je podnela hitan zahtev sudu nakon smrti njenog 61-godišnjeg supruga krajem prošle godine, nakon što bolnica nije odmah stavila na raspolaganje "određenog službenika" koji bi obradio zahtev za uklanjanje spermu iz tela njenog muža i skladištiti je.

Tragedija za tragedijom

Par je u braku više od 40 godina i proveli su poslednje četiri godine intenzivno planirajući još jedno dete nakon što je njihovo dvoje dece tragično umrlo. Njihova 29-godišnja ćerka utopila se u reci 2013. godine, a šest godina kasnije njihov 35-godišnji sin je poginuo u saobraćajnoj nesreći. Nakon smrti njihovog sina, par je posetio kliniku za plodnost u nadi da će začeti još jedno dete.

Testiranje je pokazalo da žena nije mogla da ima decu zbog svojih godina, ali je sperma njenog muža bila „sposobna za začeće“. Istrajavajući u svom planu da dobiju dete, krenuli su u potragu za surogat majkom. Kako je udovica rekla tokom hitnog saslušanja 18. decembra, njena 20-godišnja rođaka na Filipinima pristala je da bude surogat majka.

Par je verovao da filipinski zakoni nalažu da neko vreme žive u toj zemlji. Međutim, njihovo preseljenje u tu zemlju jugoistočne Azije stalno se odlaže. Prvo zbog pandemije, a potom zbog obaveza na poslu i smrti moje svekrve.

Sudija dala dozvolu

Nakon što je čula tragično priznanje i pokušaj para da dobiju dete, sudija Vrhovnog suda Zapadne Australije Fiona Seavard odobrila je ženi dozvolu da uzme spermu.

"Naredba je ograničena na dozvoljavanje uklanjanja sperme i ne predstavlja dozvolu podnosiocu predstavke da koristi spermu na bilo koji način“, navodi se u odluci. Žena će morati da zatraži poseban sudski nalog da bi mogla da koristi spermu svog muža.

Profesor reproduktivne medicine na Univerzitetu Zapadne Australije Rodžer Hart rekao je za Australijan da je slučaj pokrenuo nekoliko etičkih pitanja. "Postoji niz etičkih izazova. Sa medicinske tačke gledišta, sve je to izvodljivo, ali ponekad moramo da se zapitamo da li je to ispravno. Kvalitet posthumne sperme je upitan. Nema garancije da će sperma će biti održiva ili pogodna za oplodnju", rekao je on. Profesor Hart je rekao za australijski list, dodajući da deca začeta spermom starijih muškaraca imaju veći rizik od razvoja autizma, šizofrenije i manične depresije.

Države u kojima je dozvoljena posthumna oplodnja

Posthumna vantelesna oplodnja je zakonom dozvoljena u Portugalu, Belgiji, Danskoj, Češkoj i Španiji. U Francuskoj, Nemačkoj i Austriji to nije dozvoljeno, ali ima primera sudskih presuda u korist žena.

U novije vreme najpoznatiji slučaj je udovica Aleksa Pulina, preminulog australijskog olimpijca. Elidi Pulin začela je postupkom medicinski potpomognute oplodnje posthumnim prikupljanjem sperme svog muža. Rodila je zdravu devojčicu 15 meseci nakon smrti olimpijca.

