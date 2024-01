Pratio navigaciju, pa uleteo među zaraćene meksičke bande: Auto mu je izrešetan 16 puta, čudo ga spasilo

Pogodila su ga dva metka, pa je Božić morao da provede u bolnici

Kreg Rikets, rodom iz Arizone, vraćao se kući za Božić iz Meksika, željan da vidi sina i sa njim provede praznik.

Granični prelaz Lukvil, koji je redovno koristio, nije bio otvoren zbog čega je uključio navigaciju i zatražio alternativni pravac. To ga je umalo koštalo glave, jer je završio usred rata zaraćenih bandi.

Naime, satelitska navigacija ga je navela u jedan od najopasnijih regiona u državi - punkta Sasabe, gde se redovno sukobljavaju rivalske krijumčarske bande, prenosi Daily Star.

Koliko je situacija ozbiljna govori i podatak da je Stejt department savetovao Amerikance da izbegavaju ovo područje po svaku cenu.

Nesrećni čovek se našao na pogrešnom mestu, u pogrešno vreme, a incident je zabeležen 24. decembra.

