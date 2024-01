UBICA PRE MASAKRA OBJAVIO JEZIVU SLIKU I NAPISAO SAMO DVE REČI! Detalji horora u školi u Americi: Jedan mrtav, više ranjenih (VIDEO)

Najmanje jedna osoba je izgubila život, a nekoliko je ranjeno u današnjoj pucnjavi u srednjoj školi u gradiću Periju, u američkoj državi Ajovi, javljaju američki mediji. Kako navodi televizija En-Bi-SI (NBC), pozivajući se na više policijskih izvora, naoružani napadač je preminuo od prostrelne rane koju je sam sebi naneo.

U pucnjavi su povređene još tri osobe, među kojima su dva učenika i jedan radnik škole. Detalji njihovih povreda nisu poznati.

Osumnjičeni napadač je identifikovan, izjavio je na pres konferenciji šerif okruga Dalas, Adam Infanti, ali je odbio da saopšti više detalja.

Kako prenose društvene mreže, identifikovani napadač je na svojim društvenim mrežama pre samog napada objavio uznemirujuću fotografiju i uz čudni izraz lica napisao "sada čekamo".

Kako je naveo, pucnjava je prijavljena jutros oko 7.37 sati po lokalnom vremenu, pre početka prvog školskog dana posle zimskog raspusta za učenike srednje škole u Periju, koju pohađa oko 1.785 učenika.

