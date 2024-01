OVO JE POMAHNITALI UBICA IZ AMERIKE Počinio je JEZIV ZLOČIN u školi, a onda se oglasio sa UŽASNOM porukom

Najmanje jedna osoba je izgubila život, a nekoliko je ranjeno u današnjoj pucnjavi u srednjoj školi u gradiću Periju, u američkoj državi Ajovi, javljaju američki mediji.

Naoružani napadač je preminuo od prostrelne rane koju je sam sebi naneo.

U pucnjavi su povređena još tri lica, među kojima su dva učenika i jedan službenik škole. Detalji njihovih povreda nisu odmah dostupni.

Osumnjičeni napadač je identifikovan i u pitanju je Dilan Batler, izjavio je na pres konferenciji šerif okruga Dalas, Adam Infanti, ali je odbio da saopšti više detalja.

On je pre pucnjave na društvenoj mreži Tiktok objavio video iz školskog toaleta u kom je napisao "Sada čekamo".

Kako je naveo, pucnjava je prijavljena jutros oko 7:37 po lokalnom vremenu, pre početka prvog školskog dana posle zimskog raspusta za učenike srednje škole u Periju, koju pohađa oko 1.785 učenika.

