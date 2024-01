KARTELI TERORISALI ZEMLJU: A onda je 75.000 članova OPASNIH bandi predsednik Salvadora strpao iza rešetaka (VIDEO)

Harizmatični predsednik El Salvadora koji je bacio u zatvor 75.000 kriminalaca slavi pad stope ubistava tvrdeći da je pročistio zemlju i načinio je "najsigurnijom u Latinskoj Americi".

Najib Bukele, koji nosi nadimak "najkul diktator na svetu", zatvorio je više od 75.000 članova bandi u jedan od najvećih zatvorskih sistema na kontinentu nakon što je proglasio vanredno stanje u martu 2022. godine.

I zaista, stopa ubistava koja je dostigla vrhunac od 106 na 100.000 stanovnika pre devet godina srušila se na 2,4 prošle godine, pa je 2023. godina postala "najsigurnija godina u istoriji Salvadora". Samo je 7.000 privedenih pušteno, dok su ostali smešteni u jezivu mrežu strogo vođenih zatvora što uznemirava grupe koje se bave zaštitom ljudskih prava. Ali Bukeleova popularnost skočila je na oko 90 procenata u zemlji koju su godinama mučili karteli, uključujući ozloglašene bande "MS-13" i "18. ulica."

- Nastavićemo da rasturamo kriminalne strukture, rekao je njegov ministar pravde Gustavo Vilatoro dok je ponosno objavljivao ove cifre dodavši:

- Teritorija pripada državi El Salvador, što znači da ovaj paralelni kriminalni svet više ne postoji.

Stopa ubistava je pala na 38 na 100.000 kada je bivši gradonačelnik prestonice izabran za predsednika 2019. godine. Ali kriminalci su i dalje kontrolisali 80 odsto zemlje, i kada su ove dve bande izvršile 62 ubistva u jednom danu, Bukele je ubedio svoj kongres da mu dodeli vanredna ovlašćenja i hapšenja su počela.

Kongres je čak 21 put produžavao ovlašćenja za predsednika kako je stopa ubistava padala. Ovo je za posledicu imalo da El Salvador postane zemlja s najvišom stopom hapšenja na svetu, što je uznemirilo organizacije za ljudska prava koje su prijavile 190 smrtnih slučajeva i preko 5.000 slučajeva zlostavljanja i policijske brutalnosti.

"Neka hapšenja su bila zasnovana samo na tome što su osobe imale tetovaže ili prethodne krivične prijave ili su živele u području koje je kontrolisala banda", napisao je Amnesty International u svom izveštaju o El Salvadoru od prošle godine.

"Hiljade ljudi je nepravedno optuženo, a suđenja, koja su bila ekspresna, ponekad su bila organizovana za stotine optuženih odjednom."

Mnogi su smešteni u kompleks za pritvor terorista CECOT koji je otvoren u januaru prošle godine i koji su kritičari uporedili s koncentracionim logorom. Više od 100 zatvorenika deli jednu ćeliju, od kojih svaka ima samo dva toaleta. Svi imaju malo manje od jednog kvadratnog metra za život i spavanje. Nemaju dušeke, nema otvorenih prostora i redovno ih tuku, zlostavljaju i eksploatišu.

Zatvor zapošljava preko 800 čuvara, a fotografije, koje vlada rado objavljuje, prikazuju zatvorenike s vezanim rukama iza leđa, prisiljene da stoje ili sede s glavom na leđima zatvorenika ispred njih. Sav kontakt s spoljnjim svetom je prekinut. Blokatori prekidaju sve signale telefona. Zatvorenici napuštaju svoje ćelije samo zbog saslušanja koja se obavljaju video pozivom.

Homicides in El Salvador under Bukele:



2019: 2,398

2020: 1,341

2021: 1,140

2022: 496

2023: 146



How did President Bukele do it? Simple.

He jailed the people causing the crime. pic.twitter.com/71URreyoJ9