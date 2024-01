'MISLIM DA ĆE DA POBEDI SA VIŠE OD 30 odsto PREDNOSTI' Sutra POČINJE IZBORNA SEZONA u Americi, u Ajovi čiste sneg i glasaju za TRAMPA

Savezna država Ajova nalazi u centru brutalne zimske oluje, ali je trenutno, takođe, u centru i američke politike.

BBC navodi da je to je pozicija u kojoj su tamošnji glasači navikli da se nalaze u ovo vreme, pošto već više od 50 godina Ajova prva bira stranačke kandidate za predsednika SAD.

Iako su demokrate promenile taj raspored ove godine, za republikance iz Ajove kokusi koji se tu održavaju u ponedeljak predstavljaju priliku da opale pucanj iz startnog pištolja za trku u 2024. i obezbede ključni zamah svom omiljenom kandidatu.

Bivši američki predsednik Donald Tramp dominira trkom među republikancima, pa izveštaču BBC nije bilo potrebno dugo vremena po dolasku u Ajovu čuje pominjanje imena nekadašnjeg šefa Bele kuće kako među pristalicama, tako i među protivnicima.

- Poprilično sam siguran da će Tramp pobediti sve - kaže Džo Van Ginkel, dok čisti sneg ispred kuće u ledeno jutro.

Okrug Medison, koji se nalaze južno od De Mojna, prestonice Ajove, pogodila je druga snežna mećava u nedelju dana.

Van Ginkel je šef Republikanske partije za ovaj okrug i poput mnogih drugih stranačkih zvaničnika i on podržava Trampa.

Poslednje ankete pokazuju da se Niki Hejli, bivša američka ambasadorka pri UN i Ron Desantis, guverner Floride, bore za drugo mesto među republikanskim kandidatima, sa 20 i 16 odsto podrške među biračima.

Tramp je, prema istraživanju javnog mnjenja koje je su zajedno uradili De Mojn redžister, NBC njuz i Medijakom, prva opcija sa 48 odsto republikanaca koji će glasati na stranačkom kokusu.

- Mislim da postoji puno razloga zašto ga ljudi podržavaju. Obavio je dobar posao dok je tamo (u Vašingtonu) bio predsednik - kaže Van Ginkel o Trampu.

Temperatures as low as -45 degrees Fahrenheit in Iowa are sparking concern among the 2024 GOP presidential candidates, who are relying on the state’s citizens to show up to caucus sites and vote. https://t.co/WHTa22GnGr pic.twitter.com/lS09U4QMPX