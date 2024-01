VOĐA OZLOGLAŠENOG NARKO KARTELA IZA REŠETAKA: Evo gde ga je policija uhvatila (VIDEO)

Vođa frakcije ozloglašenog Zalivskog kartela u Meksiku je uhapšen, javljaju lokalni mediji.

Skupina Los Ciklones, na čijem je čelu Vilano, otpužena je za otmicu četvorice državljana SAD-a u martu prošle godine, od kojih su dvoje ubili.

Vilano je navodno uhvaćen u trgovačkom centru u gradu Montereju, nakon što su zvaničnicima procurile informacije o njegovom boravištu.

Neprovereni snimak na društvenim mrežama navodno prikazuje Vilana i njegove saradnike kako policija sprovodi kroz tržni centar.

Četiri državljana SAD kidnapovana su u pograničnom gradu Matamoros, koji se nalazi direktno preko puta teksaškog grada Braunsvila, u Sjedinjenim Državama.

Matamoros je uhvaćen između zaraćenih frakcija Zalivskog kartela, dok se bore za kontrolu nad takozvanim plazama - rutama krijumčarenja droge na sever u SAD.

Četvorica Amerikanaca prevezla su se preko granice u problematičan grad radi estetske operacije, prema rečima rodbine. Nije neuobičajeno da Amerikanci putuju u Meksiko radi medicinskih usluga, gde su procedure daleko jeftinije, ali ponekad i rizičnije.

Na snimku se vidi kako teško naoružani ljudi "pakuju" grupu u kamionet.

Njihova muka trajala je četiri dana.

Dvojica od njih - Zindel Braun i Šeid Vudard - su ubijeni, kao i 33-godišnja Meksikanka, koja je bila slučajni posmatrač.

José Alberto García Vilano “La Kena” and/or “Ciclón 19″, leader of the Escorpión Group of the CDG Gulf Cartel, detained in the Palacio de Hierro in San Pedro Garza García, Nuevo León. Let's hope they locked this animal up for the rest of his life. pic.twitter.com/J2WPfUYBdt