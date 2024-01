SUKOB RUSA I ČEČENA U UKRAJINI: Šokantan snimak iz Melitopolja, došli mercedesom na kontrolni punkt, a onda POTEGLI ORUŽJE (VIDEO)

Nekoliko pripadnika čečenskog bataljona Vostok-Ahmat napalo je ruske vojnike na kontrolnoj tački u Melitopolju.

Ruski vojni dopisnik Juri Kotenok objavio je snimak incidenta na svom kanalu na Telegramu i naglasio da je ruske vojnike napao i komandant bataljona Vaha Kambulatov koga je čečenski vođa Ramzan Kadirov više puta nazvao svojim saveznikom.

Na snimku se vidi kako je pripadnik ruske vojske zaustavio crni "mercedes" na kontrolnom punktu i zatražio propusnicu. Iz automobila su mu pružili dokument, međutim, na njemu nije bilo datuma.

- Koliko dugo važi dokument - upitao je vojnik.

- Na neodređeno vreme - odgovorili su mu Čečeni.

Kadyrov soldiers almost shot Russian military men in occupied Melitopol. Commander of the Vostok-Akhmat battalion, Vakha Khambulatov, attacks soldiers at a Russian checkpoint and threatens them with execution for checking documents pic.twitter.com/sBOGLFi5mh