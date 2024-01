STRAVIČNA PUCNJAVA U DALASU! Policija traži pomoć građana - Napadači istrčali iz automobila i ispalili rafale u masu (FOTO)

Četiri naoružana napadača iskočila su iz crvene limuzine i ispalile hice na tržni centar u Dalasu dok su prolaznici doručkovali i ćaskali, javlja Fox News.

Bezbednosni snimci, koje je policija Dalasa objavila u sredu, prikazuju četvoricu osumnjičenih sa kapuljačama i maskama kako trče preko parkinga i potežu oružje na gomilu koja ništa ne sumnja.

Brat Stefani Šarp, 51-godišnji Morland Smit, otišao je tamo da doručkuje kada je poginuo u pucnjavi. Džamarkus Irving (22) takođe je ubijen.

"Ljudi su se saginjali i bacali na zemlju. Nije ih bilo briga", rekla je Šarpova.

"Za mene je to i dalje nestvarno. Bilo mi je veoma teško kao sestri da sahranim starijeg brata."

Četvorica osumnjičenih koji su terorisali tržni centar nešto posle 9 sati dva dana posle Božića još su u bekstvu mesec dana kasnije.

Policija Dalasa objavila je bezbednosni video u sredu i nada se da će dobiti dojave.

Tržni centar je delovao tiho dok su naoružani napadači stigli crvenim "nisanom sentra" na parking, dok su dva muškarca razgovarala u pozadini.

