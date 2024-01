KAMERA ZABELEŽILA ŠOKANTNU SCENU: Vojnom transporteru otkazala elisa, počeo da se obrušava na ulicu, prolaznici se ukipili (VIDEO)

Turski vojni avion preleteo je samo nekoliko metara iznad ulice pune automobila u Turskoj nakon čega je prinudno sleteo!

Transportni avion C-160T Transal, koji je učestvovao u vežbama turskih vazduhoplovnih snaga, prinudno je sleteo nakon što je pretrpeo kvar u vazduhu 25. januara.

Avion, koji je poleteo iz komande 12. vazdušno-transportne baze na severu Кajzerija, proleteo je samo nekoliko metara iznad stambenih zgrada.

Na jednom snimku se vidi kako polako leti iznad prometnog puta dok je na drugom snimku prikazan iznad stadiona u gradu koji ima skoro milion i po stanovnika i koji se nalazi oko oko 400 kilometara od Ankare. Takođe se vidi kako se leva elisa očigledno kvari i usporava i da je stajni trap aviona bio podignut.

Odvojeni snimci pokazuju kako C-160T polako kruži po asfaltu sletne trake. Deluje da trup aviona struže po asfaltu.

Turske vazduhoplovne snage saopštile su da u padu nema poginulih i povređenih i da je avion pretrpeo samo manju štetu.

