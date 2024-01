USVOJENA SAM SA 2 GODINE, A KASNIJE SAM SAZNALA GNUSNU ISTINU O SVOJIM RODITELJIMA - Mračna tajna mi je razorila život

Tereza Vajler (65) iz Londona ceo život je znala da je usvojena; ali nikada nije osetila nedostatak roditeljske ljubavi. Njeni usvojitelji, Terens i Truda, pružili su joj srećno, idilično detinjstvo i dom pun ljubavi. Ipak, u njenim 20-im godinama počelo je da je muči pitanje biološkog porekla, a Terens i Truda nisu znali gotovo ništa o tome.

Samostalno se upustila u potragu, a ono što je saznala duboko ju je uznemirilo i potreslo.

"Imala sam idilično detinjstvo, neverovatne roditelje, dva starija brata i mlađu sestru. Usvojena sam 1961, kada sam imala dve i po godine, ali moji usvojitelji nisu imali nikakve informacije u vezi mog porekla. Znali su samo da je moja biološka majka bila neudata i da sam u dokumentima opisana kao devojčica "natprosečne inteligencije"", započela je Tereza svoju priču za britanski "The Sun".

Ova žena nije ni bila preterano zainteresovana za svoje poreklo i biološku porodicu, ali to se promenilo u njenim 20-im. Tada je dobila nećaka i bliskost koju je osetila kada ga je prvi put uzela u naručje, naterala ju je da poželi da i sama ima dete, ali i da sazna nešto više o ženi koja je nju rodila.

Tereza je ubrzo počela da ispituje detalje svog porekla, premda u tajnosti zbog straha da će to povrediti njene roditelje. "Tražila sam od socijalne službe podatke o usvajanju. Sedam meseci kasnije sedela sam u njihovoj kancelariji, nervozno zureći u svoj dosije", kaže ona.

‘No one must ever know this’

At 9am today on @BBCRadio4, Theresa Weiler with a #LifeChanging secret.

On @BBCSounds if you miss it!https://t.co/2VooDZ5mAC pic.twitter.com/VUb8Nkacqo