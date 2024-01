OVO JE PUTINOVO TAJNO IMANJE U BLIZINI FINSKE: Ograđeno je žicom i čuvano Pancirom-S1 (VIDEO)

Predsednik Rusije Vladimir Putin je uzurpirao nacionalni park zbog mega dače, napravio nasip i na njemu instalirao protivvazdušni sistem Pancir-S1.

Istražitelji Centra za dosije uspeli su da zavire u unutrašnjost renoviranog enterijera Putinove dače u Kareliji, republici u severozapadnom delu Rusije uz granicu sa Finskom, deset godina posle početka njene izgradnje.

"Tajna rezidencija ruskog predsednika sve više zadire u zaštićena područja, a njena teritorija je do sada toliko narasla da zauzima površinu jednaku dvema kneževinama Monaka“, rekao je Anton Geraščenko, savetnik ministra unutrašnjih poslova Ukrajine, objavljeno je na društvenoj mreži X.

Rezidencija Vladimira Putina u Kareliji poznata je od 2016. godine, ali do sada nije bilo detaljnih fotografija ili video snimaka. Njegovi prijatelji, milijarderi iz Sankt Peterburga, među kojima je bio i Jurij Kovalčuk, počeli su da grade daču pre više od deset godina. Meštani kažu da se šef ruske države tamo pojavljuje najmanje jednom godišnje - posle posete manastiru Valaam.

Putin's secret Northern Residence in Karelia is encroaching on more and more protected lands, and its territory has already doubled that of Monaco.



Investigators of the Dossier Center managed to have a look at the renovated interiors of "Putin's dacha" in Karelia 10 years after… pic.twitter.com/8zk2mtexlX