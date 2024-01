DOŠAO JE KUĆI PREHLAĐEN, ZAVRŠIO SA STRAŠNOM DIJAGNOZOM! Otac očajan: Svet se okrenuo naglavačke!

Danijel Flemen (13) iz Velike Britanije je pre skoro dve godine otišao u školu kao normalan dečak, a kada se vratio kući požalio se na simptome nalik prehladi i dobio je antibiotike. Sledećeg dana, dečaku je konstatovan tumor na mozgu.

Naizgled obična prehlada pretvorila se u noćnu moru za porodicu Flemen.

Zabrinuti roditelji Džuli i Najdžel su sina odveli na pregled i ostali šokirani kada su čuli da je njihov sin suočen sa strašnom bolešću što je izazvalo probleme sa mobilnošću i komunikacijom.

"Ako biste me pitali kako se osećam, od avgusta 2022. godine imam osećaj kao da me je udario autobus. To je kao magla u mozgu, odgovor ne znam, ali moramo nekako da prođemo. Zaista su govorili da je prehlađen, ali je samo jedna osoba rekla da smatra da nešto nije okej, i otišli smo u bolnicu", rekao je otac.

"Napravili su testove u bolnici u Blekpulu Viktorija nakon čega se naš svet okrenuo naglavčke", dodao je.

Nakon što im je saopšteno da Danijel ima masu na mozgu, tinejdžer je 6. novembra 2022. godine dobio je mesto u bolnici u Mančesteru gde je od tada. Ubrzo je krenuo sa hemoterapijom, ali se dogodilo da je imao napad pod sedativima što je pogoršalo njegovo zdrastveno stanje, prenosi Mirror.

Od tada je imao još nekoliko operacija, ukljčujući i onu na tumoru tokom koje je doživeo moždani udar. U maju 2023. godine otkriveno je da Danijel ima hidrocefalus, odnosno, nakupljanje tečnosti na mozgu, što je značilo hitnu i dugu operaciju.

Danijel je sada vezan za invalidska kolica i brigu o njemu vode drugi. Njegova majka je sa njim u bolnici, pošto je trenutno na respiratornom odeljenju zbog neophodnog kiseonika tokom noći.

"Nije bilo realno da se ovo dešava, mislio da sam da je san, da ću da se uštinem i da se vratim", zaključio je Najdžer i rekao da trenutno rade na adaptaciji kuće za Danijelove potrebe.

Nadjžel je istakao da će od operacije morati da prođe čak dve godine kako bi znali kako će teći njegov dalji oporavak.