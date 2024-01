'PRITISKAJU NAS I UCENJUJU' Orban: Mađarska će pretrpeti Armagedon ako to urade

Viktor Orban tvrdi da ga Brisel ucenjuje da odobri 50 milijardi evra pomoći Ukrajini, čemu se žestoko protivio mađarski premijer.

Prošlog vikenda je objavljeno da su u dokumentu neimenovanog zvaničnika Saveta EU navedene mere usmerene na mađarsku ekonomiju koje će biti sprovedene ako Orban ne odobri paket pomoći Ukrajini.

O paketu pomoći će se razgovarati na samitu lidera EU kasnije ove nedelje. U jučerašnjem intervjuu za francuski nedeljnik Le Point, Orban je rekao da je plan "kao priručnik za ucene" koji bi Mađarsku stavio pod "veliku finansijsku blokadu".

- Tada bi Mađarska pretrpela Armagedon - rekao je mađarski premijer, prenosi Politiko. On je naveo da "ne sumnja" da je dokument, o kome piše Fajnenšel tajms, autentičan.

Finansijski paket zahteva jednoglasno odobrenje svih članova

- Poznavajući Brisel, oni su za to sposobni - primetio je on. Orban je ušao u napete pregovore da izvuče ustupke od ostatka bloka u zamenu za podršku paketu pomoći Ukrajini. On je bio jedini evropski lider koji je odbio da podrži paket pomoći na samitu u decembru.

Predloženi finansijski paket bi izvukao novac iz budžeta Evropske unije, što znači da zahteva jednoglasno odobrenje lidera EU, uključujući Mađarsku. Mađarska je od tada ponudila da podeli sredstva u godišnje tranše, što bi Budimpešti praktično dalo šansu da blokira slanje pomoći Ukrajini svake godine.

Orbanova teška taktika iritira briselske zvaničnike, koji bi mogli razmisliti o oduzimanju glasačkog prava mađarskom lideru. Međutim, mađarski lider ne odustaje.

- Ništa se nije promenilo u stavu Mađarske o toj temi - naglasio je Orban, koji je među liderima EU sve izolovan zbog svog protivljenja podršci Ukrajini.

- Mađarska se, kao suverena država, protivi ovoj promeni budžeta. Pokušavaju da nas ubede, zatim vrše pritisak na nas i ucenjuju, kako bi nas naterali da im se pridružimo. Veoma je teško ostati sam u ovoj porodici - zaključio je.

Autor: