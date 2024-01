KRVI JE BILO SVUDA! Marina nađena mrtva u stanu, IZBODENA 140 puta - Ubica uhvaćen posle skoro 30 godina

Krvavi otisak i dlaka zaglavljena u prstenu iskorišćeni su za identifikaciju muškarca optuženog za ubistvo žene pre skoro 30 godina u Velikoj Britaniji, rečeno je na sudu.

Marinu Kopel (39) je mrtvu pronašao njen muž Dejvid u avgustu 1994. godine, nakon što je izbodena više od 140 puta u stanu u centralnom Londonu.

Sandip Patel (51) je optužen za Marinino ubistvo, što on negira, nakon što se njegov otisak poklapa sa onim ostavljenim na mestu ubistva.

On je postao potvrđeni osumnjičeni 2022. godine.

Poroti je rečeno da se njegov DNK poklapa i sa dlakom koju su istražitelji pronašli 2008. godine na prstenu koji je bio na Marininoj ruci, prenosi BBC.

"Marina Kopel je brutalno ubijena. Bilo je potrebno užasno puno vremena da se to reši, ali sada imamo dokaze da je dlaka optuženog ostala zaglavljena na prstenu koji je Marina nosila kada je napadnuta i ubijena. Pored je pronađen i krvavi otisak koji odgovara Patelu. To je zato jer ju je on ubio pre puno godina", rekao je tužilac Vilijam Emlin Džons.

Marina Koppel: Bloody footprint links accused to 1994 killing, court told https://t.co/DwLTcYEhXC — BBC News (UK) (@BBCNews) 30. јануар 2024.

"Svuda je bilo krvi"

Marina, koja je imala dvoje dece u rodnoj Kolumbiji, iznajmila je stan u Londonu jer je radila kao maserka i seksualna radnica, rečeno je na sudu.

Njen suprug, koji je živeo u Northemptonu, nije odobravao njen posao, ali ga je prihvatio.

Dejvid se odvezao do prestonice nakon što mu žena nije odgovarala na telefon. Njeno telo pronašao je malo pre 23.30 sati na podu spavaće sobe u kojoj je primala klijente.

Poroti je rečeno da je svuda bilo krvi.

Na neobeleženoj plastičnoj vrećici koju je policija pronašla u Marininoj kuhinji nalazili su se otisci prstiju Patela, tada 21-godišnjeg studenta, čiji je otac držao obližnju prodavnicu, rečeno je sudu.

Međutim, zvaničnici su verovali da dokaz nije dovoljno jak, jer su se njegovi otisci mogli naći na kesi jer ju je držao u očevoj prodavnici, i kesa je možda zatim doneta u stan.

Uprkos otkriću dlake tokom pregleda nerešenog slučaja 2008. godine, tehnologija nije bila dovoljno napredna da naučnici dobiju DNK profil, pa je bila zatvorena i očuvana do 2022. godine, kada je ponovo pogledana.

Krvavi otisak je nađen na mestu ubistva 1994. godine i poklopio se sa Patelovim nakon što je osumnjičen 2022. godine.

"Ako su ti tragovi napravljeni u Marininoj svežoj krvi, tamo mogu da budu jer ih je ostavio ubica - neko ko je bio u sobi, bos. Posle svih ovih godina, oni su identifikovani - to su otisci optuženog, ostavilo ga je njegovo levo stopalo", dodao je tužilac.

Dejvid Kopel je umro 2005. godine, i nikada nije saznao ko je ubio njegovu suprugu.

Suđenje se nastavlja.