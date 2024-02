UKRAJINI STIŽE IZNENADNA POMOĆ OD NATO ČLANICE! Menja se tok rata: 'Pravoslavna braća' šalju Kijevu MOĆNI SISTEM koji traže od početka ruske invazije

Ako američki republikanci i kadrovski odraz njihove političke pameti Donald Tramp posve iracionalno blokiraju novi paket oružane pomoći napadnutoj Ukrajini, ne stoje baš svi poput njih skrštenih ruku dok napadnuta zemlja krvari, piše "Slobodna Dalmacija".

Izveštaji u grčkim medijima sugerišu da se ova zemlja priprema da Ukrajini vrlo skoro prebaci preko potrebne dalekosežne raketne sisteme zemlja-vazduh, i to one sovjetske proizvodnje, S-300. Reč je o sistemu koji je Ukrajina od Grčke tražila praktično od početka ruske invazije. Premda je to krajnje neobično za članicu NATO-a, Grčka ima prilično velike zalihe sovjetskih raketnih sistema S-300 i očigledno je pristala u efektnom dogovoru sa Bajdenovom administracijom da ih preda onima kojima su potrebniji. To svakako nije dobra vesti za ruske vojne avione.

Grčke novine "Katimerini" objavile su kako je dogovoren masovni prenos grčkih odbrambenih sredstava Kijevu, a uz sisteme S-300 dogovor navodno uključuje i drugu sovjetsku opremu iz grčkih protivvazdušnih zaliha: PVO sisteme kratkog dometa Tor i Osa, te dvocevne sovjetske protivavionske topove ZU-23-2.

Atinski dnevni list piše da je Grčka dala zeleno svetlo za prenos S-300 Kijevu u zamenu za obećanje SAD-a da će im odobriti prodaju svojih nevidljivih lovaca F-35. Prošloga petka je američki Stejt department zaista odobrio moguću vojnu prodaju Grčkoj 40 višenamenskih borbenih aviona pete generacije F-35, plus pripadajuću opremu u ukupnom iznosu od 8,6 milijardi dolara.

Ukrajina je ratni sukob s ruskim agresorima otpočela raspolažući s oko 250 lansera za rakete zemlja-vazduh dugog dometa S-300. Zbog intenziteta ruskih napada u poslednje dve godine, ta su oruđa prilično iscrpljena, a zalihe projektila kojima su raspolagali takođe su gotovo pri kraju. Na temelju vizualnih dokaza, Ukrajina je prvenstveno koristila sisteme S-300PS u sukobu. Ovaj model je razvio Sovjetski Savez sredinom 1980-ih, a temelje se na šasiji kamiona 8x8 MAZ-7910, za razliku od tegljenih sistema S-300 koji imaju znatno slabiju mobilnost.

Greece agreed to transfer its old Soviet-made military equipment to Ukraine after U.S. requests, Kathimerini reports.



This decision would unlock $200 million FMF sales for new military equipment programs offered by the U.S.



Greece has Tor, S-300, OSA and ZU-23-2 AA guns. pic.twitter.com/c7ViWLlK1z