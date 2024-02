EVROPA PARALISANA PROTESTIMA POLJOPRIVREDNIKA - Traktori u Solunu, u Briselu kolaps, kamenovan Evropski parlament (VIDEO)

Poljoprivrednici iz nekoliko oblasti severne Grčke okupili su se danas u Solunu, kako bi, povodom otvaranja 30. Međunarodne izložbe poljoprivrede "Agrotika", izneli svoje zahteve za jačanje poljoprivrednog sektora.

Oni su se u podne okupili na južnom luku Međunarodnog izložbenog centra u Solunu i tu će ostati sve vreme trajanja "Agrotike", odnosno do 4. februara. U centru grada nalaze se stotine traktora.

U podne su počeli su govori o temama koje se tiču poljoprivrednog sektora, a kasnije će farmeri posetiti tu izložbu.

Tractors take over Thessaloniki's streets during farmers' protests



Farmers from across Greece arrived in Thessaloniki during agriculture sector protests against government policies on Thursday. pic.twitter.com/AUb5U5AFee