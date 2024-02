NAORUŽANI NAPADAČI UBILI NIGERIJSKOG MONARHA! Upali u palatu, pa mu oteli suprugu: U zemlji vanredno stanje, građani STREPE za goli život! (FOTO)

Ova alarmantna situacija izazvala je oštre reakcije javnosti i zahteve za hitnim merama vlade.

Tradicionalni vladar Segun Aremu, poznatiji kao Olukoro od Koroa, postao je žrtva naoružanih napadača koji su upali u njegovu palatu u jugozapadnoj Nigeriji.

U ovom napadu, vladar je ubijen, dok su njegova supruga i još jedna osoba otete. Iako identitet napadača nije jasan, vlasti su preduzele akciju i pokrenule poternicu za njima.

Aktivisti zahtevaju vanredno stanje

Nedavno ubistvo i otmica vladara dolaze u vreme kada su aktivisti zahtevali uvođenje vanrednog stanja kako bi se suzbilo porast nasilja i otmica u zemlji. Prema izveštajima, preko 1.800 ljudi je oteto od dolaska aktuelnog predsednika na vlast, ali analize ukazuju da bi stvarni broj otmica mogao biti dvostruko veći - skoro 4.000 ljudi. Ova alarmantna situacija izazvala je oštre reakcije javnosti i zahteve za hitnim merama vlade.

Porast kidnapovanja kao svakodnevni problem

Osim ovog slučaja, nedavni napadi i otmice u Nigeriji ukazuju na zabrinjavajući trend. U susednoj državi Ekiti, petoro učenika i četiri nastavnika su kidnapovani, dok su otmičari zahtevali iznos od 100 miliona naira za njihovo oslobađanje. Ovo je samo jedan od mnogobrojnih slučajeva kidnapovanja koji su postali uobičajeni u zemlji, pri čemu su mete postali putnici, studenti, kao i stanovnici ruralnih i urbanih područja širom Nigerije.

