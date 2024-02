Više od 50 država bira predsednika u 2024. godini a izbori u SAD-u zaokupiraju pažnji cele svetske javnosti.

Prof. dr Dragana Mitrović sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu rekla je da je sada izvesno da se bira između Bajdena i Trampa.

- Čuli smo i bivšeg predsednika Trampa koji kaže da SAD ne bi preživele još jedan mandat predsednika Bajdena. Oni jesu u najžešćoj konfrontaciji, ali mi se čini da će njihovo zdravstveno stanje biti važno i možda jedo od bitnih faktora u tome hoće li oni ostati ta dva kandidata. Ako izuzmeo i brojne sudske procese i mogućnost bivšeg predsednika Trampa da ih prenebregne i da prosto pravno bude u mogućnosti da se kandiduje. Za sada on veoma dobro stoji i sa dvostruko više glasova u nekim državama. On za sada deluje kao da je nepobediv - kaže profesorka.

Ona je dodala da su predsednički izbori u SAD-u mnogo važni zato što ta država ima takvu ekonomsku i vojnu moć da sve ono što se u njoj dešava se odražava na sve druge države.

Predrag Rajić, spolljnopolitički komentator, rekao je za TV Pink da neće doći do nek drastične promene u politici SAD-a nakon izbora.

- Verovatno bi se Tramp malo više bavio Bliskim istokom i odnosom Irana i Izraela, pretpostavljam da bi mu to bilo više u fokusu. Sigurno bi mu bio glavni fokus Bliski istok i Pacifik i sigurno bi se potrudio da se rusko-ukrajinski rat, uz njegovo posredovanje, okonča, a da li bi u tome uspeo to opet ne znamo. On tvrdi da to može da uradi za jedan dan - kaže Rajić.

Reditelj Ljubiša Ristić rekao je za Pink da ceo svet očekuje da će se nakon izbora u SAD-u nešto dramatično dogoditi u stvari svaka izborna godina u Americi je suspenzija politike.

- U to vreme se ništa stvarno ne događa, u to vreme je sve u funkciji izbora. I svaka stvar koja se preduzima je da se stekne neka pozicija u odnosu na protivnika, a to su Republikanska i Demokratska stranka - kaže Ristić.

On dodaje da je najvažnije to što mu se čini da su Kongres i Senat na dve različite strane.

Ono što je najinteresantnije je da trenutno gine na hiljade ljudi i vode se toliki ratovi i sve to nije važno SAD-u sve je u funkciji izbora.