Izrael objavio snimak akcije u Rafi - OVAKO SU OSLOBOĐENA DVA TAOCA (VIDEO)

Izrael je objavio snimak oslobađanja dvojice muškaraca iz zatočeništva u Rafi.

Na snimku se vide elitne izraelske jedinice za borbu protiv terorizma kako provaljuju u zgradu u kojoj su držani taoci Fernando Marman i Luis Har u Rafi.

Na snimku se vide i borba s pripadnicima Hamasa i oslobođeni taoci.

Watch the dramatic footage: IDF fighters rescue the abductees amid heavy fire and the elimination of terrorists "We brought them home safely" pic.twitter.com/qvXpiJHils