Izrael OBJAVIO SNIMAK iz tunela u Gazi, tvrdi da je na njemu lider Hamasa: 'Beži sa decom i ženom'

Portparol IDF Danijel Hagari je rekao da je snimljen 10. oktobra, samo nekoliko dana nakon napada na Izrael

Izraelske odbrambene snage objavile su snimak na kojem tvrde da se vidi vođa Hamasa unutar tunela ispod Gaze.

Jahja Sinvar, koji je navodno snimljen na snimku, opisan je kao "mozak" napada na Izrael 7. oktobra.

IDF dodaje da se na snimku vidi sa "jednom od svojih žena" i decom kako beži.

Prema rečima IDF, snimak je nastao u gradu Kan Junis na jugu Gaze, a portparol kontraadmiral Danijel Hagari je rekao da je snimljen 10. oktobra, samo nekoliko dana nakon napada na Izrael.

"Dok ljudi u Gazi pate iznad zemlje, Sinvar se krije u tunelima ispod njih... trčeći kao kukavica, izraz njegove prave ličnosti, sa jednom od svojih žena i decom", saopštila je IDF na Telegramu.

