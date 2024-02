UDAR STRUJE JOJ SPASIO ŽIVOT Tinejdžerka (16) nakon UŽASNOG SUDARA visila na žicama dalekovoda 10 METARA OD ZEMLJE otkinute ruke i noge

Tinejdžerka iz Ajdaha preživela je užasnu saobraćajnu nesreću u kojoj je doslovno letela deset metara u vazduh, nakon čega je završila na žicama dalekovoda, gde je i dočekala pomoć.

Kenedi Litldajk (19), doživela je tešku saobraćajnu nesreću pre tri godine, 22. 5. 2021. kada je vraćajući se sa dva prijatelja počela da plače dok se nalazila za volanom, u kojoj je samo pukom srećom preživela jezivu saobraćajnu nezgodu. Kako je kasnije objasnila, prolazila je kroz emotivni krah usled raskida, te je nakon što su se vraćali sa posmatranja zalaska sunca, iznenada počela da plače.

Tom prilikom, skrenula je sa puta i udarila je u stub dalekovoda, nakon čega je auto počeo da se obrće.

"Nismo imali pojaseve. Dakle, kada smo se okretali, a ja sam prva ispala, nisam bila na zemlji. Ja sam zapravo visila na žicama dalekovoda za moju slomljenu nogu.", priča ona.

Visila na 10 metara od zemlje zakačena za žice dalekovoda



Litldajk i njena dva prijatelja, Nakija Molina i Džejkob Rasmusen, pretrpeli su ozbiljne povrede u sudaru pri prevrtanju u kojem su svo troje izbačeni iz automobila. Molina je izgubila svest, a Rasmusen je jako krvario kada su ga komšije i članovi porodice pronašli.

Oba tinejdžera su se kasnije oporavili od zadobijenih povreda. Sa druge strane, Kenedi je letela 10 metara u vazduh pre nego što je završila na žicama dalekovoda. Kako se kasnije ispostavilo, to joj je spasilo život.

"U procesu bacanja, moja ruka je zapravo bila otkinuta, visila mi je za kožu na leđima, a onda mi je butna kost pukla preko žice i visila ispred mog lica. Mnogi ljudi pitaju: „Kako nisi iskrvarila?“ Pa, glavna arterija na mojoj nozi mi je bila priklještena od strane dalekovoda, a onda je glavna arterija na mojoj ruci zapravo bila kauterizovana kada sam doživela strujni udar. Sećam se da sam se gušila u krvi jer mi je tekla iz noge, tekla mi je iz ruke, išla mi je u nos, a ja sam je samo brisala jer me je bukvalno davila.", ispričala je.

Prošla kroz 21 operaciju

Litldajku je bila potrebna 21 operacija za lečenje slomljene butne kosti, humerusa i ključne kosti, kao i povrede brahijalnog pleksusa.

"Doktor hitne pomoći me je samo zgrabio za nogu i morao je da je izvadi iz žice, a vi samo gledate kako moje telo beživotno pada na nosila. Podvezali su mi nogu i morali su da mi skinu kost sa žice. I rekli su da sam vrištala. A onda, kada sam udarila u nosila, bilo je tiho. Imala sam ukupno pet amputacija jer su pokušali da uštede što je više moguće, jer što više noge imate za protezu da hodate, to je lakše. Moja noga je samo nastavila da trune jer je kost bila slomljena tako visoko. Svaki drugi dan su ulazili i sekli više nogu. I da ide na operaciju, iznova i iznova i iznova, da se sve više seče noga. Konačno bi je samo odsekli do kosti.", prisećala se ona.

Tinejdžerka se prisetila trenutka kada joj je otac rekao da je izgubila nogu, rekavši da joj je soba postala teška ko tuč.

"Pomislila sam: „Da li je neko od mojih prijatelja izgubio udove?“ A on je rekao: "Ne." A ja sam rekla, "Pa, drago mi je da sam ja taj koji ga je izgubio pošto sam vozila. U tom trenutku imate 16 godina. Svi ti snovi koji su rasli unutar glave, svi su nestali.', priča ona.

Od nesreće, Littledike je započela svoje prisustvo na društvenim mrežama. Svoju neverovatnu životnu priču je delila sa svima, često se šaleći na svoj račun.

"Pre nesreće, borila sam se sa mentalnim zdravljem. Htela sam da izvršim samoubistvo. Nikad nisam planirala svoju budućnost jer nisam mislila da je neće biti. Nisam bila srećna. Gledam unazad i kažem: „Vau, patetična si“. Ali zato što sada, pogledaj me. Ja sam u sasvim drugačijoj, težoj situaciji, ali sam mnogo srećnija.", rekla je.

