LAJČAK I PIČ SASTALI SE U MINHENU: Razgovor o najnovijim dešavanjima u regionu

Specijalni izaslanik EU za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak razgovarao je sa specijalnim izaslanikom britanskog premijera za Zapadni Balkan Stjuartom Pičom na marginama Minhenske bezbednosne konferencije.

Lajčak je na društvenoj mreži "X" naveo da su jedan drugog obavestili o naporima koje ulažu u regionu.

Very useful to compare notes with 🇬🇧 Western Balkan envoy Lord Stuart Peach. We updated each other on our efforts and the latest developments in the region. #MSC2024 pic.twitter.com/au8Xl3DU5J