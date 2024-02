CEO SVET PRATIO U NEVERICI: Satelit težak preko dve tone PAO na ZEMLJU!

ERS-2 lansiran je 1995. i težak je 2.294 kilograma!

Satelit ERS-2 Evropske svemirske agencije (ESA) ušao je u atmosferu iznad severnog dela Tihog okeana, saopštila je ESA.

Prema pojedinim najavama, bilo je moguće videti ERS-2 i sa Balkana

Satelit ERS-2, težak više od dve tone, lansiran je u aprilu 1995, a svoju misiju završio je još 2011. Zajedno sa satelitom blizancem ERS-1 skupljao je važne podatke o površini Zemlje, okeanima i polarnim ledenim pokrivačima. Takođe je služio za praćenje prirodnih katastrofa.

Na potvrdu ulaska satelita čekalo se više od dva sata, a još nema podataka o tome da li je ceo satelit sagoreo ili su neki njegovi delovi završili u Pacifiku.

We have confirmation of the atmospheric reentry of ERS-2 at 17:17 UTC (18:17 CET) +/- 1 minute over the North Pacific Ocean between Alaska and Hawaii.



Coordinates: https://t.co/BNX4K1YxW2