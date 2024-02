Preko noći doneta odluka o OBUSTAVI SVIH LETOVA: Oni koji su planirali da putujete do ovih država, moraćete da odlože let do aprila

Preko noći ukinuli sve avionske linije: Ako ste planirali da putujete do ovih država, moraćete da odložite let do aprila Grčki prevoznik je doneo odluku o obustavi svih prethodno najavljenih linija do 31. marta – Stockholm, Halmstad, Maastricht, Saarbrucken i Esbjerg.

Vazduhoplovna kompanija Lumiwings obustavila je sve operacije s Međunarodnog aerodroma Tuzla, potvrđeno je za Klix.ba. Kako navode, razlog leži u slaboj popunjenosti vazduhoplova, odnosno ekonomskoj neopravdanosti saradnje koja bi svakako mogla da bude potpuno prekinuta.

Kao da korone nikad nije ni bilo: Međunarodni avio-saobraćaj se skoro vratio na nivo iz 2019, porasla potražnja za letovima

Grčka avio-kompanija Lumiwings dobila je u decembru prošle godine subvenciju Vlade Tuzlanskog kantona u iznosu od 2,5 miliona konvertibilnih maraka, nakon čega je i službeno uspostavljeno poslovanje s Međunarodnim aerodromom u Tuzli.

Potrošili novac

Navedeni iznos novca bio je namenjen za pokrivanje eventualnih gubitaka koje bi avio-prevoznik pretrpeo, a kako Klix.ba saznaje, novac je već u potpunosti potrošen za ekonomsku naknadu.

Naime, novac je iskorišćen za pokrivanje troškova zbog izuzetno slabog odaziva putnika, odnosno prilično male popunjenosti aviona, što je posebno bilo izraženo u januaru i februaru ove godine.

Nakon toga, Lumiwings je doneo odluku o obustavi svih prethodno najavljenih linija do 31. marta ove godine. Odnose se na Stockholm, Halmstad, Maastricht, Saarbrucken i Esbjerg. Prvotni plan bio je da smanje broj nedeljnih operacija na tim destinacijama sa dve na jednu, ali na kraju je donesena rigoroznija odluka.

Takođe, planirani letovi za Istanbul obustavljeni su nešto ranije, a prvi avion za tursku prestonicu službeno je trebalo da poleti 5. marta ove godine.

Lumiwings je o svom potezu obavestio Međunarodnu vazdušnu luku Tuzla, iz koje je ranije za Klix.ba potvrđeno da su poslovni potezi grčkog avio-prevoznika za prva dva meseca ove godine ispod poslovnog plana.

Aerodrom Tuzla je u januaru prevezao 19.171 putnika, što je za 67,1 odsto manje u odnosu na isti mesec prošle godine.

Regionalne vazdušne luke u martu očekuju rast prometa, pa će Tuzla očigledno biti izuzetak, pokazuju podaci Ex-Yu Aviation Newsa.

U neskladu sa regijom

Sarajevska vazdušna luka ovog marta raspolaže sa 115.848 slobodnih mesta, što je 4,3 odsto više u odnosu na prošlu godinu. Pegasus Airlines biće njegov najveći prevoznik s 19,3 odsto udela kapaciteta.

Beogradska vazdušna luka ima najviše slobodnih mesta na redovnim letovima u martu, 743.806. Ta brojka predstavlja rast od 20,7 odsto u odnosu na 2023. godinu.

Air Serbia će i dalje zadržati svoju poziciju najvećeg prevoznika, držeći 49,5 odsto svih raspoloživih redovnih kapaciteta u vazdušnoj luci.

Zatim, sledi Zagreb sa 401.885 raspoloživih sedišta na redovnim letovima tokom meseca. To predstavlja rast od 12 odsto u odnosu na lani. Croatia Airlines će zadržati poziciju najvećeg prevoznika u vazdušnoj luci s 41 odsto raspoloživog kapaciteta. Nakon njih je Ryanair sa 24,2 odsto.

Vazdušna luka Skoplje ima 268.680 sedišta u martu, što je povećanje od 31,8 odsto. Wizz Air će imati 61,1 odsto udela raspoloživih mesta. Prištinska zračna luka imaće 220.952 raspoloživa sedišta, međutim, ima brojne letove koji se prodaju isključivo preko turoperatora koji se smatraju čarterima.

Podgorička vazdušna luka ima 129.276 redovnih sedišta na tržištu u martu, što je 8,9 odsto više u odnosu na prethodnu godinu. Turkish Airlines je najveći prevoznik sa 17,6 odsto kapaciteta, ispred Air Srbije sa 17,2 odsto udela sedišta.

Autor: