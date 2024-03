DA LI ĆE PUTIN UDARITI NA 'AHILOVU PETU' ZAPADNE ALIJANSE?! Ovaj grad je ruski 'TROJANSKI KONJ' u srcu NATO saveza!

Ulaskom Švedske u NATO mapa alijanse značajno će se promeniti. Baltičko more postaće ono što mnogi već sada zovu “NATO morem” ili “NATO jezerom”, jer će biti okruženo državama članicama alijanse – pa, skoro potpuno!

Mađarski parlament u ponedeljak je konačno odobrio kandidaturu Švedske za članstvo u NATO, a jednom kad se njen prijem, do kojeg je dovela ruska invazija na Ukrajinu, ozvaniči a zastava zavijori ispred štaba alijanse u Briselu, devet NATO država okruživaće Baltičko more – sem Švedske to su Norveška, Finska, Danska, Nemačka, Poljska, Estonija, Litvanija i Letonija.

Jarbol je već pripremljen, kako je nedavno rekao Robert Dalsjo, direktor istraživanja Švedske agencije za odbrambeno istraživanje.

“Ruska invazija na Ukrajinu pretvorila je Baltičko more u NATO jezero”, rekao je na mreži “X” Semjuel Ramani, saradnik instituta RUSI.

“Evropska bezbednost je upravo napravila veliki pozitivan skok. Njegovi efekti su najneposredniji oko Baltičkog mora – od sada NATO jezera”, napisao je generalni sekretar spoljnih poslova Estonije Jonatan Vsevivo.

Ali, nastankom “NATO jezera” mnoge oči su se uprle u malu enklavu na njegovoj obali, Kalinjingrad, za koju neki veruju da bi mogla da bude sledeća u fokusu Moskve.

Šta je Kalinjingrad?

Closing the Gulf Finland to Russian ships should have been done long ago.



Now that we have our "NATO Lake", it's time.



Russians can regain access when they leave Ukraine and are no longer waging war on all western civilization. pic.twitter.com/IM6R4akCus