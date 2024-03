SNEG OKOVAO OVE DELOVE AMERIKE - Ljudi morali da kopaju tunele da izađu iz kuće! Šok snimci (VIDEO)

Ogromna mećava tokom vikenda zahvatila je delove američkih saveznih država Kalifornije i Nevade. Zatvorila je velike saobraćajnice i zimovališta i ostavila desetine hiljada ljudi bez struje.

Oluja je posebno snažna u planinskoj regiji Sijeri Nevadi gde su vetrovi dosegli brzinu do 305 kilometara na sat.

Stanovnici su tamo upozoreni na „visoku do veoma visoku opasnost od lavina”. Desetine kamiona ostalo je zaglavljeno na autoput I-80 zbog visokih nanosa snega.

20-24" overnight. We got some digging to do. pic.twitter.com/sYFX1Zblqr

Američki mediji javljaju da je na skijalištu Sugar Bowl snežna mećava donela čak tri metra snjžnih padavina, piše San Francisco Standard.

Na društvenim mrežama osvanuo je snimak iz marketinške kancelarije , čiji su radnici morali da kopaju tunel kroz sneg jer su im ulazna vrata bila zatrpana snegom. Bilo je još dramatičnije kada su otišli na sprati i otvorili vanjska vrata - ugledali su zid od snega.

- Preko noći je palo 60 centimetara snega. Morali smo da kopamo i napravimo tunel do vrata u prizemlju kako bi ušli.

Dozens of trucks were stuck along I-80 near Truckee, California, this weekend as a massive snowstorm dropped several feet of snow in the region. pic.twitter.com/bapJW8h6y3