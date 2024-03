Stanovnici Velike Britanije i SAD-a upozoreni: Ne putujte u Moskvu, u narednih 48 sati…

Stanovnicima Velike Britanije i SAD rečeno je da ne putuju u Rusiju zbog upozorenja da je planiran teroristički napad na glavni grad zemlje.

Američka ambasada u Rusiji upozorila je da "ekstremisti" imaju neposredne planove za napad na Moskvu, nekoliko sati nakon što su ruske bezbednosne službe saopštile da su osujetile planiranu pucnjavu na sinagogu od strane ćelije avganistanskog ogranka Islamske države.

Ambasada, koja je više puta pozivala sve američke građane da odmah napuste Rusiju, nije dala više detalja o prirodi pretnje, ali je rekla da bi ljudi trebalo da izbegavaju koncerte i gužve i da budu svesni svog okruženja.

"Ambasada prati izveštaje da ekstremisti imaju neposredne planove da ciljaju velika okupljanja u Moskvi, uključujući koncerte, a građanima SAD treba savetovati da izbegavaju velika okupljanja u narednih 48 sati“, navodi ambasada na svojoj veb stranici.

Ambasada Velike Britanije je takođe obavestila svoje državlljane o situaciji, dodajući: "SAD kažu da 'prate izveštaje da ekstremisti imaju neposredne planove da ciljaju velika okupljanja u Moskvi, uključujući koncerte, a građanima SAD treba savetovati da izbegavaju velika okupljanja u narednih 48. sati.' Savetujemo britanskim državljanima da ne putuju u Rusiju."

The US says it is “monitoring reports that extremists have imminent plans to target large gatherings in Moscow, to include concerts, and U.S. citizens should be advised to avoid large gatherings over the next 48 hours.”



We advise British nationals against all travel to Russia. pic.twitter.com/dsM1RYODnk