POJAVILA SE ZASTRAŠUJUĆA SIMULACIJA NAPADA NA RUSIJU: Nastradalo bi 40 miliona ljudi ZA SAMO MINUT?

U 2018. godini, početkom marta, uoči izbora, ruski predsednik Vladimir Putin je predstavio nove oružane i nuklearne sposobnosti Rusije, gde je posebno istakao projekat nuklearne rakete Sarmat.

Tom prilikom objavljena je i video animacija – mnogi su tada smatrali starom možda 10 godina – lansiranja nuklearne rakete, u kojoj se čini da je projektil pogodio Floridu. Bilo je ocena da je govor koji je održao tokom izlaganja bio najborbeniji do tada.

Putin je tada rekao da je vojska razvila novo nuklearno oružje sposobno da nadmaši američku odbranu. Tokom druge polovine dvosatnog govora, kako su tada preneli mediji, govorio je o najnovijim ruskim vojnim sposobnostima i, kako je pisao Vice , nije bio suptilan o tome kome je ovo oružje namenjeno.

Prvo oružje koje je Putin pohvalio bio je RS-28 Sarmat, teška interkontinentalna balistička raketa dizajnirana da isporuči nuklearnu bombu bilo gde u svetu.

„Sa sposobnošću da nadmaši sisteme protivraketne odbrane, ovaj novi sistem može da se koristi u svim uslovima“, rekao je Putin i najavio snimak na kome se na početku vide mobilni lanseri u ruskoj divljini, zatim se raketa diže u vazduh, a zatim prelazi u kompjutersku animaciju iste rakete koja leti oko Zemlje. Njegova meta bila je zapadna obala Floride, preneo je Vice.

Navodna simulacija pojavila se na društvenoj mreži Iks

Sada se, s druge strane, na društvenim mrežama može naći navodna video simulacija, nepoznatog i neproverenog porekla, koja pokazuje kako bi navodno mogao da izgleda „osvetnički“ nuklearni udar ako bi Rusija ispalila svoje strateško nuklearno oružje, prenosi Jutarnji list.

Autentičnost snimka i informacija koje prenosi - uključujući procenu ljudskih žrtava koja prema navodima sa snimka iznosi 40 miliona u minuti - u ovom trenutku se to ne može da se proveri.

Ovu video animaciju je na Iksu, bivšem Tviteru, objavio je korisnik Ukraine Front Line, koji se na Iksu predstavlja kao medijska kompanija, odnosno kao „nezavisni građanin medij u Ukrajini/bivši zvanični Tviter (profil) Sekretarijata za međunarodne odnose sa javnošću za štab nacionalnog otpora 2014“.

U tekstu posta korisnik podseća na animaciju odigranu u sklopu Putinovog govora. "Ali ispostavilo se da ovu igru mogu da igraju dvoje ljudi“, primetio je korisnik, ne precizirajući direktno čiji je to osvetnički udar.

Simulacija se pojavila nakon što je Putin u svom najnovijem intervjuu ponovo govorio o mogućnosti nuklearnog sukoba. Ruski predsednik je rekao da je Rusija i dalje u stanju borbene gotovosti i potpuno spremna za nuklearni rat, ali da trenutno ne žuri ka njemu.

Simulation of a retaliatory strike against russia after Putin uses nuclear weapons. There was a time when Putin showed cartoons of missiles falling on Florida. But it turned out that two people can play this game. pic.twitter.com/2YKOaHpERd