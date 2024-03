'MISLILA SAM DA SU RUSI BACILI NUKLEARNU BOMBU NA NAS' Prvi snimci RAZARANJA u Kijevu! (VIDEO)

Ruske snage izvele su rano jutros novi masovni raketni udar na Ukrajinu, u napadu je učestvovalo više od deset strateških bombardera koji su ispalili projektile, uključujući hipersonične Kinžale, a meta je pre svega bila prestonica Kijev, kao i Kijevska oblast!

Izveštači Kijev posta navode da su ih sirene za vadušnu opasnost probudile oko 3.30 sati.

Consequences of the #ruZZian attack on #Kyiv Just a regular residential area 🤬🤬🤬🤬🤬 #RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/0nZ8uiMW75

- Probudile su me izuzetno snažne eksplozije. Na par sekundi sam pomislila sam da su Rusi bacili nuklearnu bombu na nas - napisala je u grupnom četu izveštača ukrajinskog medija Julija Struk.

#BREAKING In #Kyiv, #Ukraine the #Russian Aerospace attack in the morning. According to the Kiev administration, about 30 missiles were allegedly shot down.

Still #WATCH the Impact. pic.twitter.com/xSb7c2eWpk