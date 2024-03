VULIN ZA PINK: Rusija će kao odgovor na ovu užasnu tragediju koristiti sva moguće sredstva, niko neće biti zaštićen!

Aleksandar Vulin, osnivač Pokreta socijalista, komentarišući teroristički napad u Moskci, rekao je za Novo vikend jutro kod Jovane Jeremić na TV PINK, da je ovo nezamislivi zločin koji je ostavio čitavu planetu u šoku.

- Ako neko može da razume kakva je tragedija kada sklapate oči svojoj mrtvoj deci, onda su to Srbi. Mi znamo kako je to kada vam ubijaju decu. Mi smo uz ruski narod, zajedno osećamo ovu strašnu tragediju, ovaj strašan bol – rekao je Vulin.

Kako kaže, nema tih reči kojim bi mogli da izrazimo saučešće.

Dodaje da se nada da će ovo otrezniti one koji žele da se rat produži, one koji žele da vide Rusiju na kolenima, misleći da je to moguće.

Ističe da, kada pogledamo kakva je situacija na frontu, vidimo da ruske snage napreduju i da je otpor sve slabiji.

- Čak i ukrajinski PVO sve ređe dejstvuje, što zbog manjka municije i zbog uništenja tehnike, a sve je manje i vojnika na ratištu – rekao je Vulin i dodao da je ovo način da se izazove destabilizacija i da se u pozadini izazove nestabilnost i haos.

Kako kaže, može se smatrati i kao poruka Putinu i da će se udarati tamo gde je najbolnije, tačnije po civilnom stanovništvu.

- Siguran sam da će Rusija koristiti sada sva sredstva i da niko neće biti ni na koji način zaštićen. Smatram da će se voditi izraelskom metodom gde će uništiti sve oko onih koji su učestvovali u terorističkom napadu – rekao je Vulin.

On je rekao da je ovih 11 ljudi uhapšeno u oblasti koja vodi ka Ukrajini, oni su se, dodaje, kretali ka Ukrajini, pa to dosta potire izjavu da oni nisu umešani u to.

- Takođe, islamski napadači ne beže, već se žrtvuju, mislim da će u narednim danima priča o Islamskoj državi biti stavljena na ozbiljnu proveru – rekao je Vulin.

Autor: