EKSPLOZIJE ODJEKUJU KIJEVOM: Rusi zasuli ukrajinsku prestonicu raketama (FOTO)

Serija eksplozija potresla je danas Kijev. Rusija izvela još jedan raketni napad na glavni grad Ukrajine.

Kijev independent navodi da su se iz glavnog grada čuli su najmanje četiri snažne eksplozije samo nekoliko sekundi nakon što su se sirene za vazdušni napad oglasile oko 10 i 30 sati po lokalnom vremenu. Objavljen je video kako se dim diže sa leve obale grada.

Komanda Vazduhoplovstva Oružanih snaga Ukrajine objavila je pretnju balističkim raketama u trenutku kada je proglašena vazdušna uzbuna.

U postu na Telegramu, vojna administracija Kijeva pozvala je stanovnike da se „hitno sklone“.

Serhij Popko, načelnik Vojne uprave grada Kijeva, rekao je u postu na Telegramu da su ostaci presretnute rakete pali u Pečerski okrug grada, oštetivši stambenu zgradu.

