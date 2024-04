BIVŠI MINISTAR PREBIO SUPRUGU NA SMRT U RESTORANU: Monstrum nastavio da tuče i kad je pala od udaraca KAMERA SNIMILA UŽAS (VIDEO)

Nekadašnji ministar ekonomije Кazahstana Кuandik Bišimbajev optužen je da je brutalno prebio na smrt suprugu Saltanat Nukenovu!

Bišimbajev je prošlog novembra brutalno pretukao suprugu u restoranu nakon čega ju je ostavio da umre dok je pokušavao da prikrije tragove. Protiv Bišimbajeva je pokrenut krivični postupak za ubistvo i mučenje, međutim, nekadašnji ministar negira krivicu tvrdeći da suprugu nije udario u vitalne organe. Suđenje i dalje traje, ali stanovnici Кazahstana su zabrinuti da će se Bišimbajev izvući.

Na suđenju u četvrtak pojavili su se novi detalji slučaja koji je odavno prevazišao granice Kazahstana.

Bišimbajev i Saltanat su se venčali 2022. godine, a Linara Samagulova, drugarica žrtve, tvrdi da je Bišimbajev redovno od prvog dana dizao ruku na svoju suprugu i da su na njenom telu često bile primetne nove modrice i ogrebotine.

TUKAO OD PRVOG DANA

- Lično sam videla povrede i pitala sam šta se dešava. Odgovorila je da su se posvađali bez razloga i da je on poludeo - prenosi Orda izjavu drugarice.

Saltanat je zbog čestih sukoba želela da napusti muža, međutim, svaki put ju je nagovarao da ostane.

- Кoristio je lukave manipulacije. Izazivao je sažaljenje, koristio se psihološkim tehnikama, zaklinjao u ljubav, molio, tražio oproštaj, govorio da će se sve promeniti i da će potražiti pomoć psihologa... Opraštala mu je i verovala. Nije je vukao nazad pretnjama i silom, ali je koristio takve argumente da nije mogla, a da mu ne oprosti - navodi Samagulova.

Bišimbajev je međutim nastavio da zlostavlja svoju ženu uprkos obećanjima da će se promeniti. Nalet besa u novembru 2023. godine završio se tako što je suprugu ubio od batina.

Par je 8. novembra 2023. godine bio na koncertu Dime Bilana i potom otišao u restoran u vlasništvu rođaka optuženog. Bišimbajev tvrdi da tog dana nije bilo svađe i razdora između njih dvoje i da su bili dobro raspoloženi. Sukob je navodno počeo nakon koncerta.

- Govorila je povišenim tonom i ja sam počeo da se nerviram. Vikala je: "Osramotio si me pred Aidom, osramotio si me pred njom letos, išla je okolo govoreći svima da si me izbacio". Bila je uzbuđena. Nisam više znao kako da je smirim - rekao je Bišimbajev na sudu.

IZGUBILA SVEST OD BATINA

Bišimbajev je počeo da tuče Saltanat čim su zakoračili u restoran.

U istrazi se tvrdi da je bivši ministar pesnicama zadao "seriju razbijajućih udaraca" po glavi. Saltanat je pokušala da se sakrije od svog supruga u jednoj od VIP kabina, ali je Bišimbajev razvalio vrata i nastavio da je tuče. U jednom trenutku, prema istražiteljima, postao je toliko ljut da je počeo da davi svoju ženu zbog čega je izgubila svest i umrla.

Lekari su konstatovali smrt tek uveče narednog dana.

Bišimbajev negira krivicu za smrt svoje žene. Na sudu je priznao da je zaista tukao svoju suprugu, ali je naglasio da se trudio da je ne udari u vitalne organe.

- Moj bes je porastao. Okrenuo sam se, prišao, zgrabio Saltanat za kosu i udario joj četiri snažna šamara. Odmah je pala. Nisam mogao da razumem da li je to radila namerno ili se osećala loše. Udario sam je potom još tri-četiri puta u butinu i zadnjicu. Shvatio sam da ne smem da je udarim u nijedan vitalni organ. Četiri puta sam je šutnuo iz besa i rekao joj da ustane. Nije ustala pa sam počeo da je dižem za kosu - rekao je nasilnik.

Posle premlaćivanja, prema rečima Bišimbajeva, Saltanat je legla na sofu u VIP kabini. Seo je pored nje i zaspao. Probudivši se sutradan, pozvao je brata, koji ima restoran, koga je zamolio da ih odveze kući, ali se to nikada nije dogodilo. Tvrdi da je Saltanat u tom trenutku bila živa. Nastavio je da spava i probudio se oko 13 sati.

Tada je navodno počeo da prikriva tragove. Tražio je od brata da pošalje osoblje kući i zahtevao da se izbrišu snimci sa CCTV kamera. Saltanat je i dalje ležala u VIP kabini. Bišimbajev je oko 18.30 sati ponovo pokušao da je probudi, ali je ustanovio da je mrtva nakon čega je pozvao hitnu pomoć.

ZVAO VIDOVITU DRUGARICU?!

Ljudi koji su pratili suđenje najviše od svega su bili ogorčeni rečima nasilnika da je počeo da brine za svoju suprugu dan posle batina. Da stvar bude još i gora, umesto da odvede Saltanat u bolnicu, odlučio je da pozove vidovnjaka.

- Кad sam video modrice, negde oko 10.30 sati, zabrinuo sam se. Nazvao sam drugaricu koja je vidovita i rekao da ne možemo da probudimo Sultanat i pitao da li sve u redu sa njom. Rekla mi je da je nazovem ponovo za 10 minuta. Onda mi je rekla: "Da, samo je umorna i mnogo pijana, spavaće do uveče, onda će sve biti u redu, doći će sebi, idi kući". Moje srce je odahnulo - rekao je Bišimbajev na sudu.

Dodao je i da je zamolio vidovnjakinju da pročita molitvu kako bi Saltanat brže došla sebi.

Bivšem ministru je već bilo suđeno, ali ne za nasilje, već za korupcionaška krivična dela. U martu 2018. čak je osuđen na deset godina zatvora, ali je već u februaru naredne godine Bišimbajev pomilovao predsednik Кazahstana i pušten je na uslovnu slobodu.