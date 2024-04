Hitno obraćanje izraelske vojske: Spremni smo, očekujemo napad Irana!

Izraelska vojska se hitno oglasila. Kako kažu, spremni su da se pozabave iranskim bespilotnim letelicama čim stignu.

Iran je lansiranjem desetina dronova pokrenuo napad na Izrael, a procenjuje se da će im biti potrebno nekoliko sati da pređu udaljenost i stignu do meta.

Već nekoliko dana se iščekuje napad Irana na Izrael, nakon što su Izraelci pogodili iranski konzulat u Siriji.

⚡️BREAKING



Shahed-136s are now in the Iraqi airspace! pic.twitter.com/wQtEvJyaGN