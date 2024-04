OGLASIO SE POČASNI KONZUL SRBIJE U IZRAELU: Nema povređenih među državljanima Srbije u Izraelu!

On je precizirao da se briga za naše državljane sada uglavnom koncentriše na one koji su rezidenti države Izrael, odnosno dvojni državljani.

Počasni konzul Srbije u Berševi, u Izraelu Aleksandar Nikolić izjavio je jutros, posle subotnjeg masovnog iranskog napada dronovima i raketama na teritoriju Izraela, da među državljanima Srbije koji žive u Izraelu nema povređenih, da je jutro mirnije i da su u kontaktu sa Ministarstvom spoljnih poslova i srpskim ambasadorom u Tel Avivu.

"Naši državljani, njih oko 2.500 su dobro, nema povređenih, a noć je bila neprospavana", rekao je Nikolić za Tanjug, ocenivši da je, u poređenju sa napadom Hamasa na Izrael 7. oktobra, stanje državljana Srbije "daleko relaksiranije".

On je precizirao da se briga za naše državljane sada uglavnom koncentriše na one koji su rezidenti države Izrael, odnosno dvojni državljani, a među njima ima i onih koji žive u Berševi, glavnom gradu distrikta Jug, gde i on boravi, a koji je protekle noći bila pod učestalim i snažnijim delovanjem kako bespilotnih letelica, tako i projektila.

"Naši ljudi su iskazali smirenost i disciplinu, blagovremeno su organizovali skloništa i potrepštine, tako da je noć prošla bezbedno u tom smislu ", rekao je konzul.

Nikolić je naveo da su među državljanima Srbije i preostali doktorandi i postpostdoktorandi na izraelskim univerzitetima i u ustanovama, kao i sportski stručnjaci.

Kazao je da je u iranskom napadu, prema podacima izraelskog pandana Crvenom krstu, bilo 32 povređenih, uglavnom starijih osoba prilikom odlaska u skloništa i da je teško ranjena 10-godišnja devojčica iz beduinske porodice u severnom delu pustinje Negev, koju je pogodio raspadnuti deo presretnutog projektila.

Taj napad u pustinji se dovodi u vezu sa ciljanjem postrojenja izraelskog vazduhoplovstva u distriktu Jug, a ciljane mete su u funkciji, rekao je konzul.

Dodao je da je vazdušni prostor Izraela, posle sinoćnjeg zatvaranja, ponovo otvoren, ali da se očekuje otkazivanje velikog broja stranih i domaćih letova.

Kad je reč o drumskom saobraćaju, granični prelazi sa susednim Jordanom i Egiptom funkcionišu normalno, rekao je Nikolić.

Govoreći o razvoju situacije u Izraelu, Nikolić se osvrnuo na, kako je rekao, već postojeću unutrašnju izraelsku podelu, na liberalno-sekularni deo, s jedne strane, koji su uglavnom za to da "stvari treba smiriti" i, s druge strane, radikalnu, nacionalističku desnicu, pa i ultraordoksne Jevreje, koji "zahtevaju odgovor".