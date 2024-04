Turisti na aerodromima u Dubaiju proživljavaju pakao: 'Ovde smo stisnuti kao životinje, niko nam ništa ne govori, nisu nam obezbedili ni hranu za decu

Turisti koji su usled apokaliptičnih poplava u Dubaiju ostali zaglavljeni na glavnim aerodromima grada ostaju bez hrane i vode, dok satima čekaju na informacije i podršku u nastalom haosu u jednom od najprometnijih svetskih transportnih centara.

Oko 290 letova do i od Međunarodnog aerodroma Dubai je otkazano u sredu, prema podacima „Flajt avera“ u 21.00 GMT (23.00 po našem). Odloženo je još 440 letova, nakon rekordnih padavina i poplava u zalivskim državama u kojima je stradalo 20 ljudi, piše BBC kojem su putnici ispričali da čekaju satima na dva velika aerodroma, a da im je pruženo malo informacija i podrške.

„Živimo na djuti-friju“

Džejms i Elizabet Devin iz Kembridža zaglavili su na pogrešnom aerodromu u Dubaju sa šestomesečnim sinčićem, nakon što je njihov let kući sa venčanja u Sidneju preusmeren. Sleteli su na Svetski centralni aerodrom u Dubaju, oko 80 km dalje od planirane destinacije, Međunarodnog aerodroma Dubai.

Džejms i Elizabet deo su devetočlane grupe iz Velike Britanije. Oni su rekli da „žive na djuti-friju“ i da imaju malo vode.

- Restorani su zatvoreni. Jedina hrana koju imamo je iz djuti-frija, tako da nisu obezbedili bilo kakvu hranu za bebe ili malu decu, nema pelena, pa stoga delimo pelene ljudima – rekao je Džejms.

Vremenski uslovi primorali su Međunarodni aerodrom Dubai, drugi najprometniji u svetu, da preusmeri desetine dolazećih i otkaže brojne letove.

„Stalno radimo... na tome da povratimo normalne operacije što je pre moguće“, saopštili su na „X“ (Tviter).

„Emirati“, velika međunarodna aviokompanija sa sedištem u Dubaiju, suspendovala je čekiranje putnika koji polaze iz Dubaja do četvrtka zbog „operativnih izazova“ usled lošeg vremena. Uprkos haosu, Devinovi kažu da su putnici i dalje pristižu na aerodrom.

- Svi smo zaglavili na ovom aerodromu sa lošim resursima, ovde su stotine ako ne i hiljade ljudi. Morali su da otvore djuti-fri kako bi mogli nešto da pojedemo ali sada i toga ponestaje – rekao je Džejms.

„Nemaju osoblja, informacija, ne mare“

Endru i Kejt Golding kretali su se „plutajućim automobilima“ da bi ušli na Međunarodni aerodrom Dubai i sada su tamo već 12 sati.

- Pokušavam da se prebacim na drugi let. Moja supruga, Kejt, stoji u redu – rekao je 62-godišnji Endru BBC-u.

Par iz Kenta bio je na odmoru da proslave Kejtin 60. rođendan. Endru je rekao da ona ovaj put sada „nikada neće zaboraviti“. Naveo je da ljudi spavaju na podovima, da su svuda omoti od hrane, i da je ovo iskustvo „prilično prljavo“.

- Mislim da je bilo gore nego što je bilo ko očekivao, sistem unutar aerodroma se potpuno raspao a „Emirati“ - koje smatram jednom od najboljih aviokompanija – nemaju osoblja, nemaju informacija, koordinacije, profesionalizma, brige, nema planiranja katastrofe... Čudno je, velike kompanije obično planiraju takva dešavanja – rekao je Endru.

- Totalni je haos – dodao je on.

„Putnici viču i bune se, stisnuti smo kao životinje“

En Ving iz Roterhama u južnom Jorkširu je na aerodromu sa mužem i troje dece. Oni se nadaju da će odleteti za London. Stigli su na aerodrom u 8.00 ujutro po lokalnom vremenu radi leta u 11.25 a inicijalno im je rečeno da kasni sat vremena.

- Nismo razgovarali ni sa kim iz “Emirata” od 8.00 ujutro. Putnici su vikali i bunili se na info-pultu, osoblje se nigde nije moglo videti. Jezivo je, stisnuti smo poput životinja, ovo je opasno i nehumano. Ovo je apsolutno smešno – rekla je En, dodajući da nisu jeli od ručka i da su im obezbedili samo “mala pakovanja vode”.

In Dubai, airplanes have to swim: runways flooded due to heavy rains#Dubai authorities had to close some highways and urge residents and visitors to stay indoors. The country's main airport was also on alert - 17 flights were postponed or diverted there.



According to Khaleej… pic.twitter.com/PgKrs3lQUX