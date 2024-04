SVET NA RUBU PROVALIJE AKO OVDE IZBIJE RAT! Ekspert upozorio na 4 KRITIČNE TAČKE - Masakr u Gazi će biti NIŠTA u poređenju sa tim

Gde će izbiti sledeći izraelsko-iranski sukob? Kako Majkl Stivens, stručnjak za Bliski istok Kraljevskog instituta za odbrambena istraživanja (RUSI), navodi u svojoj analizi za Dejli mejl, Crveno more, Irak, Sirija i Liban bi mogli biti buduća bojna polja na kojima bi izbio rat to bi bilo toliko žestoko da bi Gaza predstavljala samo predjelo, manji uvod u mnogo gori i širi sukob.

Bliski istok se, prema autoru, nalazi na ivici opasne provalije posle nedelju dana u kojima su Izrael i Iran izveli svoje osvetničke napade. Tokom protekle dve decenije, ove dve zemlje su vodile "rat u senci" preko posredničkih grupa kao što je Hezbolah u Libanu, koji podržava Teheran, ili kroz tajne aktivnosti i sajber rat, ciljajući na infrastrukturu druge strane.

Ono što je važno jeste da nijedna zemlja nije koristila svoju vojsku za otvorene napade unutar suverene teritorije druge. Ove nedelje, međutim, taj tabu je razbijen, što je region gurnulo u zabrinjavajuću novu dinamiku u kojoj bi Izrael i Iran mogli smatrati neophodnim da nastave sa merama odmazde kako bi izbegli da ispadnu slabi u očima drugih aktera.

Kako stvari sada stoje, ocenjuje Stivens, događaji se odvijaju tako brzo da je teško predvideti u kom pravcu će se stvari razvijati, a visok nivo tenzije znači da bi bilo kakva pogrešna procena bilo koje strane mogla dovesti do brze eskalacije regionalnog nasilja, pa je potrebno razmotriti kako bi se to moglo dogoditi i gde bi se moglo dogoditi.

Region Bliskog istoka je pun potencijalnih žarišta koje bi mogle brzo da se razbuktaju, ali neke oblasti su opasnije od drugih.

#BREAKING: This video shows impact of ballistic missiles launched by the #IRGC Aerospace Force from #Iran at #Israel. pic.twitter.com/d3PZZYtmoq