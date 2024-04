Porodica VEČERALA ZA SKORO 400 evra, pa POBEGLA KAD JE STIGAO RAČUN - Pokušali da ih nađu, usledio NOVI ŠOK! Odmah objavljen snimak (FOTO)

Osoblje u italijanskom restoranu Bella Ciao u Port Talbotu, zapadno od Svonsija, doživelo je neprijatnu situaciju kada je osmočlana porodica napustila lokal bez plaćanja skupog obroka u petak uveče.

Gosti su naručivali skupe odreske, duple deserte i 15 flaša pića... Ceh je iznosio 382 evra, odnosno oko 44.700 dinara. Na kraju majka je pokušala da plati štednom karticom večeru, ali je ona dva puta odbijena.

Navodno je rekla osoblju da će njen sin sačekati unutra dok ona ode po svoju 'drugu karticu', ali se nije vratila i nekoliko trenutaka kasnije i dečak je nestao iz prostorije.

Menadžer Tajron Ris rekao je za Miror: Kada je došao do vrata, počeo je da beži. Moj sin je hteo da krene za njim, ali sam mu rekao da ne ide.

Update. I've personally done some digging and searching and have found the restaurant in question, which is called Bella Ciao. It's a new start-up, Sicilian business



This is taken from their Facebook page pic.twitter.com/UDqRQm1seP