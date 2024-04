SRUŠIO SE U ATLANSKI OKEAN: Avion sa 216 putnika pao sa ogromne visine za četiri minuta! Poslednje reči posade su JEZIVE (FOTO+VIDEO)

Let avio-kompanije "Er Fransa" je odjednom nestao sa radara na svom putu od Rio de Žaneira za Pariz, uprkos prijatnoj vožnji i dobrom početku putovanja, da bi se nakon nekoliko minuta "srušio" sa neverovatne visine u Atlanski okean — u stravičnoj nesreći koja je odnela živote 216 putnika i 12 članova posade.

Možda i jedna od najpoznatijih avio nesreća dogodila se 2009. godine, kada je let "Er Fransa" AF447 zapao u oluju i nestao sa rada.

I pored toga što su porodice čekale dobre vesti danima o najbližima, iz kompanije su tada saopštile da "nema nade da su putnici i posada preživeli pad", što se na kraju ispostavilo kao tačno.

Naime, avion je za samo četiri minuta i 24 sekundi pao sa nekih 11.500 metara i srušio se u okean — u nesreći o kojoj se godinama ništa nije znalo.

Izgubljena crna kutija

Istražiteljima je trebalo dve godine da lociraju crnu kutiju iz aviona, u kojoj su bili snimci Marka Duboa (58), Dejvida Roberta (37) i Pjera-Sedrika Bonina (32), pilota koji su bili svesni da proživljavaju poslednje trenutke svog života stotinama metara na nebu.

"Izgubili smo brzinu. Ne znam šta se dešava - čuje se jedan od pilota na snimku, kada se ubacuje drugi i govori "Idemo! Je****, srušićemo se! Ovo nije istina. Šta se dešava?"

Nije jasno ko je sledeći progovorio, ali poslednji snimak otkriva da neko kaže: "Je****, mrtvi smo!"

Hronologija tragedije

Nova simulaciji sudara, koja se godinama već pokušava hronološki postaviti, otkriva šta se moglo dogoditi uoči tragedije koja je odnela 228 života u samo nekoliko minuta.

Avion je poleteo sa međunarodnog aerodroma u Rio de Žaneiru 31. maja 2009. godine u 19.03 časova (po lokalnom vremenu), uz predviđeno vreme sletanja na pariski aerodrom približno 11 časova kasnije, u 11.10 časova (po lokalnom vremenu).

Poslednji kontakt sa avionom je ostvaren u 1.33 časova, u trenutku kada su bili na 565 kilometara udaljenosti od brazilske severoistočne obale, kada su naišle na jake vazdušne turbulencije.

"Avion je poslao seriju elektronskih poruka u roku od tri minuta, ali šta te poruke znače — ne znamo", izjavio je tada jedan od istraživača tragedije.

Poruke koje je emitovao Komunikacioni sistem adresiranja i izveštavanja aviona (ACARS) sistem koji se nalazi unutar aviona objavljene su zvanično 4. juna 2009. godine. Transkripti pokazuju da je poslato 5 poruka o otkazivanju opreme i upozorenja — problemi sa navigacijom, autopilotom, kontrolama leta i pritiskom u avionu.

Pretpostavlja se da se sistem autopilota isključio dok je avion bio na velikoj visini, usled čega je avion bio prepušten direktnoj kontroli posade.

Piloti su pokušali da drže "nos" aviona u vazduhu, u akciji koja je držala vozilo u aerodinamički zastoj — ravnoteža sila koje obezbeđuju potisak nagore i omogućava avionu da leti više nije funkcionisala.

Kapetan Duboa je u to vreme spavao, dok njegovi kopiloti nisu primetili zastoj i kada se probudio, nije mogao da reaguje dovoljno brzo da ispravi grešku.

"... i niko nije kriv"

Francuski organ zadužen za istragu nesreće, Biro za istraživanje i analizu (BEA), kasnije je tvrdio da piloti nisu pravilno odgovorili na problem. Takođe je rečeno da piloti nisu imali odgovarajuću obuku za upravljanje avionom na velikoj visini sa isključenim autopilotom.

